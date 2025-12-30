مرکز فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور یک حمله جدید به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر انجام داده که بر اثر آن ۲ نفر کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از شبکه سی ان ان، به گفته فرماندهی جنوبی آمریکا، ارتش این کشور روز دوشنبه در شرق اقیانوس آرام به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرده و در این حمله ۲ نفر را کشته است.

این مرکز در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس افزود که در این عملیات به هیچ یک از نیرو‌های ارتش آمریکا آسیبی نرسیده است.

اکنون حداقل ۱۰۷ نفر در حملات آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر کشته شده‌اند. این حملات بخشی از عملیات موسوم به «نیزه جنوبی» است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرده است با هدف محدود کردن قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود.