به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان کشورمان (یادواره مرحوم پهلوان جاسم دلاوری)، با هدف انتخاب ملی‌پوشان و آماده‌سازی تیم ملی برای رویداد‌های مهم پیش‌رو، از شنبه (ششم دی) در سالن شهید همت فدراسیون بوکس آغاز شده است.

در پایان مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، نفرات برتر راه یافته به مرحله نهایی معرفی شدند و امروز سه شنبه (نهم دی) به مصاف هم خواهند رفت.

اسامی نفرات راه یافته به مرحله نهایی به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: آرشام حسنی از استان مازندران، مبین محمدنژاد از استان آذربایجان غربی

۵۵کیلوگرم: مهیاد صمدپور از استان قزوین، نیما بیات از استان تهران

۶۰کیلوگرم: محمد امین کریمی از استان کرمانشاه، رضا فضلی از استان خوزستان

۶۵ کیلوگرم: مهدی امیری ظفر از استان کرمانشاه، سارو کاسان زانی از استان کردستان

۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه از استان مازندران، محمد پارسا حسن خانی از استان کرمانشاه

۷۵ کیلوگرم: امیرعلی عطایی از استان البرز، عباس نایمی از استان کهگیلویه و بویراحمد

۸۰ کیلوگرم: هیربد اسلامی از استان کرمان، سهیل نیکزاد از استان آذربایجان غربی

۸۵ کیلوگرم: نیما بهادر بیرانوند از استان لرستان، علی فتحی از استان تهران

۹۰ کیلوگرم: سید حسین میر احمدی از استان چهارمحال و بختیاری، عرفان پرویزیان از استان اصفهان

۹۰+کیلوگرم: عباس گرشاسبی از استان بوشهر، امیر ملک خطابی از استان کرمانشاه