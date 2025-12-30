پخش زنده
جشنواره بینالمللی شبهای مسقط از ۱۱ دیماه تا ۱۲ بهمنماه در پارک قرم این شهر در عمان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۳۵ هنرمند ایرانی در رشتههای صنایع دستی و تجسمی برای برپایی این نمایشگاه به عمان و شهر مسقط اعزام خواهند شد.
همچنین، ۵۰ نفر از هنرمندان ایرانی مقیم عمان نیز در رشتههای مختلف در غرفههای این نمایشگاه، آثار خود را به نمایش خواهند گذاشت.
رشتههای مختلف صنایع دستی و تجسمی که به نمایش گذاشته میشود، شامل جواهردوزی، خوشنویسی ظروف، میناکاری، سوزندوزی، قلمزنی، سفال، منبتکاری و زیورآلات، لباس اقوام، نگارگری، سوغات شهرستانها، تولیدات چرم و چوب و همجوشی شیشه و ... میشود.
این رویداد فرهنگی فرصتی ویژه برای معرفی هنر و فرهنگ ایرانی و گسترش تعاملات فرهنگی بین دو کشور اعلام شده است.