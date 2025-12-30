رئیس‌جمهور ونزوئلا در دیدار سالانه با نیرو‌های مسلح با رد هرگونه باج‌دهی به قدرت‌های خارجی اعلام کرد: دولت من پاسخگوی لابی‌های نفتی و نخبگان مالی خارج‌نشین نیست و ما با آزادی عمل تنها بر اساس منافع ملی تصمیم می‌گیریم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ فرمانده کل نیرو‌های مسلح بولیواری (FANB) در مراسم تبریک سال نو و افتتاح طرح‌های مهندسی ارتش، سال ۲۰۲۵ را سالی سرنوشت‌ساز توصیف کرد که در آن حاکمیت ملی با موفقیت حفظ شد.

مادورو با اشاره به خنثی‌سازی توطئه‌های اخیر گفت: اتحاد میان مردم، ارتش و پلیس باعث شد تا بیش از ۶ ماه محاصره و تهدید علیه ثبات کشور خنثی شود، این "کارآمدی سیاسی" ما است که از کتاب‌های تئوری خارج شده و در واقعیت میدان خود را نشان داده است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا در بخش مهمی از سخنانش، استقلال سیاسی کاراکاس را به رخ کشید و افزود: دولت ما تحت فرمان لابی‌های نفتی یا کارتل‌های مالی خارجی نیست و ما تسلیم باج خواهی نمی‌شویم؛ مشروعیت ما از حمایت مردمی سرچشمه می‌گیرد نه از فشار‌هایی که کانون‌های قدرت خارجی سعی در تحمیل آن دارند.

مادورو در جریان افتتاح فاز جدید آکادمی نیروی دریایی، بر دکترین دفاعی بومی تأکید کرد و گفت: نیرو‌های مسلح ما میراث‌دار آزادی‌خواهان هستند، نه مثل ارتش‌های امپریالیستی که برای غارت منابع به کشور‌ها لشکرکشی می‌کنند، مأموریت ما صرفاً دفاعی، انسانی و برای حراست از تمامیت ارضی است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا نقشه راه سال آینده را با عنوان چالش تحسین‌برانگیز و بر پایه طرح هفت تحول (۷T) ترسیم کرد و از ارتش و نیرو‌های مولد خواست تا با خلاقیت و حضور در عمق ونزوئلا (مناطق محروم و دوردست) سد دفاعی محکمی در برابر تجاوزات خارجی بسازند.

مادورو در پایان با ابراز خوش‌بینی به مدل اقتصادی جدید، از دانشمندان و کارگرانی که با وجود محاصره مالی چرخ اقتصاد را گرداندند، قدردانی کرد.