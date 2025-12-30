پخش زنده
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تنوع بخشی تامین انرژی مانند گاز، زغالسنگ، مازوت و سایر طرحهای پیشنهادی، مقرر شده است با همکاری انجمن سیمان، طرحی جامع و متناسب با شرایط مکانی هر واحد سیمانی تدوین شود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، آقای وجیهالله جعفری در حاشیه مراسم سالروز صنعت سیمان در جمع خبرنگاران گفت: امروز بهواسطه تلاشهای فعالان اقتصادی در حوزه سیمان، معدنکاران و صنعتگران توانمند کشور، توانستهایم بخش تامین و پاسخگویی به نیاز بازار داخلی را بهطور کامل محقق کنیم و علاوه بر آن، در حوزه صادرات نیز عملکرد قابلتوجهی داشته باشیم.
وی افزود: بهتازگی، برای نخستین بار صادرات سیمان در رینگ صادراتی بهصورت عملیاتی انجام شد که این مهم با همت انجمن صنفی صنعت سیمان و واحدهای تولیدی این صنعت محقق شد و بر اساس آمارها، طی سهماهه گذشته بیش از ۴۷ میلیون دلار صادرات کلینکر و بیش از ۷۰ میلیون دلار صادرات سیمان به ثبت رسیده است.
معاون معدنی وزیر صمت ادامه داد: با این حال، یکی از دغدغههای مهم و اساسی که لازم است بهطور جدی مورد توجه قرار بگیرد، مسئله ناترازی و کمبود انرژی است. این مشکل را میتوان تا حدی از طریق تنوعبخشی به سبد انرژی مصرفی برطرف کرد. در حال حاضر، بخش عمده انرژی مصرفی در صنعت سیمان کشور مبتنی بر گاز طبیعی است.
وی گفت: در همین راستا، انجمن سیمان از مسیرهای مختلف اقداماتی را دنبال کرده و اخیراً یکی از پژوهشگاهها طرحی را بهعنوان پیشنهاد ارائه داده که بر اساس آن، استفاده از زغالسنگ بهویژه در بخش تولید کلینکر بهعنوان جایگزین بخشی از انرژی مطرح شده است که این رویکرد میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات تأمین انرژی این صنعت ایفا کند.
جعفری افزود: امیدواریم با همکاری وزارت صمت، بهویژه در حوزه بهینهسازی مصرف سوخت و همچنین جایگزینی حاملهای انرژی، بتوانیم این موضوع را در صنعت سیمان تا حد قابل قبولی مدیریت و حلوفصل کنیم، اما نکته مهم دیگر، لزوم بازنگری در الگوی مصرف سیمان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، مصرف سیمان عمدتا در چارچوب کاربردهای تعریفشده انجام میشود، در حالی که میتوان کاربردهای جدیدی برای این محصول تعریف کرد و جایگاه آن را به سطح مطلوبتری ارتقا داد؛ امری که میتواند هم به افزایش تولید و هم به توسعه سرمایهگذاری و نوسازی در صنعت سیمان کمک کند.
معاون معدنی وزیر صمت گفت: در این خصوص، سرمایهگذاریهایی در حوزه نیروگاههای حرارتی و نیروگاههای خورشیدی انجام شده و حمایتهایی نیز صورت گرفته است.
وی افزود: با توجه به کمبود گاز در فصل زمستان و همچنین چالشهای مربوط به تأمین برق، انجمن سیمان در هر دو حوزه بهصورت فعال وارد عمل شده و طرحها و پیشنهادهایی را به دولت ارائه کرده است. از جمله این اقدامات، استفاده از پسماندها بهعنوان منبع جایگزین انرژی است که حتی مصوباتی نیز برای حمایت از صنایعی که در این زمینه فعالیت میکنند، در نظر گرفته شده است با این حال موضوع استفاده از زغالسنگ بهعنوان جایگزین انرژی نیز بهطور جدی در حال پیگیری است.
جعفری گفت: از سوی دیگر در حوزه تامین برق، انرژی خورشیدی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح است و متناسب با شرایط واحدهای مختلف صنعت سیمان، برنامهریزیهایی در این زمینه در حال انجام است. با توجه به عرضه کامل سیمان در بورس کالا و اهمیت شفافیت، موضوع قیمت انرژی و تامین آن از بورس انرژی نیز حائز اهمیت است.
وی افزود: هرچند برخی واحدهای سیمانی از بورس انرژی اقدام به خرید میکنند، اما اینکه مجموعه صنعت سیمان بتواند با شرایط و قیمتهای موجود بهطور پایدار فعالیت کند، نیازمند بررسی دقیقتر است چراکه حاشیه سود صنعت سیمان محدود است و لازم است در این زمینه مدیریت دقیقی اعمال شود.
معاون معدنی وزیر صمت گفت: در نهایت، با توجه به تنوع گزینههای تامین انرژی شامل گاز، زغالسنگ، مازوت و سایر طرحهای پیشنهادی، مقرر شده است با همکاری انجمن سیمان، طرحی جامع و متناسب با شرایط مکانی هر واحد سیمانی تدوین شود.
وی افزود: همچنین طرحهای پژوهشی بهصورت آزمایشی(پایلوت) اجرا خواهند شد تا در بازه زمانی مشخص، امکان تعمیم آنها به کل صنعت سیمان کشور با هماهنگی ذینفعان فراهم شود.