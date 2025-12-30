تعداد شهدای فلسطینی شامل ۶ کودک که بر اثر بارش‌ها وسرمای شدید در این ماه، جان خود را از دست داده‌اند به ۲۵ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی در غزه گفت: علاوه بر شهادت این تعداد، ۱۸ ساختمان مسکونی نیز که پیش‌تر از بمباران رژیم صهیونیستی آسیب دیده بودند، به طور کامل تخریب شده و بیش از ۱۱۰ ساختمان دیگر نیز دچار ریزش شده‌اند.

وی افزود که ۹۰ درصد چادر‌های پناهندگان بر اثر بارش شدید و وزش باد سرد تخریب یا غرق شده است و هزاران خانواده فلسطینی سرپناه موقت و دارایی‌های محدود شامل لباس، پتو و تشک خود را از دست داده‌اند.

"بصل" با تاکید بر وخامت اوضاع انسانی در غزه و کرانه باختری، از جامعه بین‌الملل خواست به صورت "جدی" وارد عمل شده و کمک‌های فوری انسانی را فراهم کند و نسبت به بازسازی و تامین مسکن ایمن برای حفظ کرامت و جان فلسطینی‌ها اقدام نماید.

وی هشدار داد که ادامه بارش‌ها ممکن است به جان باختن افراد بیشتری منجر شود، چرا که پناهندگان در چادر‌های آسیب‌دیده و ساختمان‌های نیمه‌خراب زندگی می‌کنند.

لازم به ذکر است که با وجود اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، وضعیت زندگی در غزه کاملا مختل و اسفبار شده است؛ چرا که رژیم اشغالگر صهیونیستی از تعهدات خود در زمینه ورود کمک‌های غذایی، پزشکی و مصالح ساختمانی به نوار غزه خودداری می‌کند.