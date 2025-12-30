پخش زنده
رسانهها در انگلیس از آتشسوزی مرگبار در این کشور خبر دادند که منجر به مرگ مادر و دو فرزند چهار و هفت ساله اش شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ این دومین آتش سوزی مرگبار در کمتر از یک هفته اخیر در انگلیس است که در آستانه سال نو میلادی مردم به ویژه اهالی منطقه استرود در گلاسترشر را متاثر کرده است.
پدر خانواده از اعضای پلیس گلاسترشر معرفی شده که به علت سوختگی و برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.
مقامات آتشنشانی گفتند: خسارت قابل توجهی به داخل ملک وارد شده است و تلاش برای یافتن علت آتشسوزی ادامه دارد.
کشیش محل پیتر فرانسیس به رسانههای محلی گفت: این یک فاجعه کاملاً وحشتناک و واقعاً تکاندهنده است. این اتفاق مردم را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است.
براساس گزارش رسمی سازمان خدمات آتشنشانی انگلیس، در یک سال منتهی به ماه مارس امسال ۱۴۲ هزار و ۴۹۴ مورد آتش سوزی در انگلیس گزارش شده است که ۲۷۱ نفر در این آتش سوزیها جان باختند که بیش از ۲۰۸ نفرشان در آتشسوزیهای خانگی جان باختند.
شمار زیادی از این آتشسوزیها عمدی گزارش شده است.
سالهای گذشته نیز آتشسوزیهای عمدی در این کشور خبرساز شد، از جمله آتشسوزی در خانه یک خانواده مسلمان در ناتینگهام به دست یک انگلیسی نژادپرست به نام جیمی بارو ۳۱ ساله که در غیاب همسر خانواده، نیمه شب با ریختن بنزین از شکاف در خانه به درون آن، محل سکونت ایشان را به آتش کشید و فاطمه هیدارا ۲۸ ساله و دو کودک یک و سه سالاش را زنده در آتش سوزاند.
مارک سینسکی افسر ارشد جنایی که رهبری تحقیقات این پرونده را بر عهده داشت، گفت: ما با یکی از وحشتناکترین جنایات که در آن دو کودک خردسال و مادرشان جان باختند، روبهرو شدهایم.