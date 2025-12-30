حجم تجارت ایران با کشور‌های قاره آفریقا در ۸ ماهه امسال، به ۸۴۹ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۷۷ درصدافزایش داشته است.

مدیر کل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: این رقم صادرات در ۸ ماهه امسال برابر با کل صادرات کشورمان به قاره آفریقا در سال گذشته بوده است.

محمدرضا صفری ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال رقم صادرات کشورمان به کشور‌های حوزه آفریقا به ۱ میلیارد دلار برسد.

وی همچنین میزان واردات ما از کشور‌های آفریقایی را در این مدت، ۴۵ میلیون دلار عنوان کرد.

مدیر کل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت، کنیا، غنا، آفریقای جنوبی، سومالی و تانزاینا را ۵ مقصد مهم صادراتی ما در ۸ ماهه گذشته برشمرد.

صفری همچنین عمده محصولات صادراتی کشورمان به کشور‌های آفریقایی را شمش آهن، فولاد، اوره، قیر، مواد غذایی، روغن موتور و سیمان دانست.