در بازدید شهردار کرمان از این طرح اعلام شد:تاکنون ۳۰ شمع در تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،شهردار کرمان در بازدید از این پروژه سرعت پیشرفت ساخت پل شهدای اقتدار را خوب توصیف کرد و گفت: با تلاش همکاران شهرداری و پیمانکاران، شاهد پیشرفت قابل توجه این پروژه در مدتزمان کوتاه خواهیم بود.
محسن تویسرکانی با اشاره به گذشت کمتر از سه ماه از شروع عملیات اجرایی این تقاطع غیرهمسطح تاکید کرد: سرعت اجرای پروژه بالاست و اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.
وی افزود: امیدواریم طبق وعده پیمانکار، این پروژه طی سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد و شیرینی افتتاح آن به کام مردم بنشیند.
تاکنون ۳۰ شمع در تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار اجرا شده و ۲ هزار و ۶۰۰ مترمکعب بتنریزی در بخش فونداسیونها و شمعها انجام شده است.
همچنین، از مجموع ۷۲ قطعه سگمنت مورد نیاز، ۱۵ قطعه آرماتوربندی و ۱۵ قطعه دیگر کاملا تولید و آماده حمل به کارگاه شده است.
عملیات اجرایی این پروژه ۲۶ خردادماه امسال آغاز شد. بخشی از قطعات موردنیاز در کارگاه قرارگاه خاتم ساخته شد و تقریبا از نیمههای مهرماه بود که ساخت پل در محل این سهراهی آغاز شد.