به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،شهردار کرمان در بازدید از این پروژه سرعت پیشرفت ساخت پل شهدای اقتدار را خوب توصیف کرد و گفت: با تلاش همکاران شهرداری و پیمانکاران، شاهد پیشرفت قابل توجه این پروژه در مدت‌زمان کوتاه خواهیم بود.

محسن تویسرکانی با اشاره به گذشت کمتر از سه ماه از شروع عملیات اجرایی این تقاطع غیرهمسطح تاکید کرد: سرعت اجرای پروژه بالاست و اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.

وی افزود: امیدواریم طبق وعده پیمانکار، این پروژه طی سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد و شیرینی افتتاح آن به کام مردم بنشیند.

تاکنون ۳۰ شمع در تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار اجرا شده و ۲ هزار و ۶۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی در بخش فونداسیون‌ها و شمع‌ها انجام شده است.

همچنین، از مجموع ۷۲ قطعه سگمنت مورد نیاز، ۱۵ قطعه آرماتوربندی و ۱۵ قطعه دیگر کاملا تولید و آماده حمل به کارگاه شده است.

عملیات اجرایی این پروژه ۲۶ خردادماه امسال آغاز شد. بخشی از قطعات موردنیاز در کارگاه قرارگاه خاتم ساخته شد و تقریبا از نیمه‌های مهرماه بود که ساخت پل در محل این سه‌راهی آغاز شد.