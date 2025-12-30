پخش زنده
مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمان از صدور روادید فرودگاهی برای اتباع خارجی دارای شرایط در فرودگاه بینالمللی کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدصاوسیما مرکزکرمان،مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمان گفت: پس از راهاندازی پرواز مستقیم کرمان ـ دبی، فعالیت دفتر صدور روادید فرودگاه بینالمللی آیتالله هاشمی رفسنجانی کرمان ادامه یافته است.
جزینی زاده افزود:تباع خارجی که واجد شرایط لازم باشند، میتوانند با حضور در فرودگاه بینالمللی کرمان و ارائه مدارک مورد نیاز، روادید خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: این خدمت با هدف تسهیل سفر گردشگران و فعالان اقتصادی خارجی به استان کرمان و تقویت زیرساختهای گردشگری و اقتصادی استان ارائه میشود.
مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمان خاطرنشان کرد: مسافران خارجی باید گذرنامه معتبر و دیگر مستندات مورد نیاز را به همراه داشته باشند.
جزینیزاده از مسافران خارجی خواست پیش از سفر به کرمان، از شرایط و مدارک لازم برای دریافت روادید فرودگاهی آگاهی لازم را کسب کنند.
وی بیان کرد: اتباع چند روز قبل از سفر و ورود به فرودگاه کرمان باید از طریق سایت Evisa وزارت امور خارجه درخواست صدور روادید را ارائه کنند و به محض ورود در محل دفتر ما در فرودگاه، روادید آنها صادر خواهد شد.