به گزارش خبرگزاری صدصاوسیما مرکزکرمان،مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمان گفت: پس از راه‌اندازی پرواز مستقیم کرمان ـ دبی، فعالیت دفتر صدور روادید فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کرمان ادامه یافته است.

جزینی زاده افزود:تباع خارجی که واجد شرایط لازم باشند، می‌توانند با حضور در فرودگاه بین‌المللی کرمان و ارائه مدارک مورد نیاز، روادید خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: این خدمت با هدف تسهیل سفر گردشگران و فعالان اقتصادی خارجی به استان کرمان و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی استان ارائه می‌شود.

مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمان خاطرنشان کرد: مسافران خارجی باید گذرنامه معتبر و دیگر مستندات مورد نیاز را به همراه داشته باشند.

جزینی‌زاده از مسافران خارجی خواست پیش از سفر به کرمان، از شرایط و مدارک لازم برای دریافت روادید فرودگاهی آگاهی لازم را کسب کنند.

وی بیان کرد: اتباع چند روز قبل از سفر و ورود به فرودگاه کرمان باید از طریق سایت Evisa وزارت امور خارجه درخواست صدور روادید را ارائه کنند و به محض ورود در محل دفتر ما در فرودگاه، روادید آن‌ها صادر خواهد شد.