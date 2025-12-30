پخش زنده
امروز: -
نهم دیماه ۸۸، رود خروشان ملت ایران، فتنهگران داخلی و حامیان خارجی آنان را مبهوت و مأیوس کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری صدا و سیما،عصر انقلاب اسلامی، عصر نقشآفرینی تعیینکننده مردم در بزنگاههای تاریخی است؛ مقاطع حساسی که در آن، جامعه مؤمن و انقلابی با درک درست از صحنه و تشخیص بهموقع جبهه حق و باطل، معادلات دشمن را بر هم زده است. این حضورهای آگاهانه، هنگامی که با نصرت الهی همراه میشود، به «یومالله» تبدیل میگردد؛ روزهایی که جلوهای ویژه از اراده خداوند در تاریخ ملتها آشکار میشود. نهم دیماه ۱۳۸۸ از همین سنخ است؛ روزی ماندگار و سرنوشتساز که میتوان آن را در امتداد ۱۹ دی ۱۳۵۶ و دیگر خیزشهای تعیینکننده ملت ایران ارزیابی کرد.
۹ دی و پایان یک فتنه تمامعیار
فتنه سال ۱۳۸۸ پروژهای چندلایه و پیچیده بود که با ادعای دروغین تقلب در انتخابات کلید خورد و بهتدریج به بستری برای همافزایی دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی بدل شد. جریانی که در داخل، نقاب اصلاحطلبی به چهره داشت و در خارج، از حمایت آشکار آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولتهای اروپایی برخوردار بود، با پشتیبانی امپراتوری رسانهای غرب، به دنبال ایجاد بیثباتی و در نهایت براندازی نظام اسلامی بود. این ائتلاف نامقدس، یادآور جنگ احزاب در صدر اسلام بود؛ جایی که همه دشمنان اسلام برای ضربه نهایی گرد هم آمده بودند.
با وجود صبر راهبردی نظام و تلاش برای روشنگری و تفکیک صف مردم از سران فتنه، مسیر لجاجتآمیز و دشمنپسند برخی چهرهها، فضای غبارآلودی را رقم زد که زمینهساز آشوب، تخریب اموال عمومی، هتک مقدسات، اهانت به آرمانهای امام راحل (ره) و حتی جسارت به ساحت عاشورای حسینی شد. دشمنان انقلاب گمان میکردند این آشوبهای چندماهه میتواند تهران و سپس کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد، اما محاسبات آنان با قیام مردمی نهم دی فرو ریخت.
حضور مردم؛ نقطه عطف شکست پروژه براندازی
نهم دیماه ۸۸، رود خروشان ملت ایران، فتنهگران داخلی و حامیان خارجی آنان را مبهوت و مأیوس کرد. مردم بصیر و انقلابی، بدون فراخوان رسمی، با حضوری شکوهمند و کمنظیر به میدان آمدند و حمایت قاطع خود را از اصل نظام، ولایت فقیه و مسیر انقلاب اسلامی اعلام کردند. این حضور، نهتنها بساط فتنه را در هم پیچید، بلکه پیام روشنی به جبهه استکبار مخابره کرد: ملت ایران در بزنگاهها، پشت انقلاب و رهبری خود را خالی نخواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی این حماسه را چنین توصیف کردند: «همین جوانها، همین نسل سوم انقلاب، آن حادثه عظیم را به وجود آوردند؛ آن سیلی محکم را به صورت کسانی نواختند که سعیشان این بود مسیر حرکت اسلامی را با ایجاد فتنه منحرف کنند.» این بیان، نشاندهنده نقش نسلهای جدید انقلاب در صیانت از دستاوردهای آن است.
۹ دی؛ معیار شناخت دوست و دشمن
هر یک از آحاد ملت در روز ۹ دی، به سنگری در برابر توطئه دشمن تبدیل شدند. ملتی که چنین هوشمندانه و بهموقع وارد میدان میشود، بهخوبی میداند ریشه دشمنیها با جمهوری اسلامی در کجاست؛ در استقلالخواهی، عدالتطلبی، استکبارستیزی و اسلامگرایی. از همین رو، تجربه ۹ دی بهروشنی نشان میدهد که این ملت، اهل باج دادن به دشمن و دل بستن به وعدههای پوچ آمریکا و غرب نیست.
بر اساس همین منطق، هرگونه امید بستن به میانجیگریها یا گره زدن حل مشکلات کشور به اراده دشمنان، در تعارض آشکار با روح حماسه ۹ دی قرار دارد. ملتی که بارها طعم عهدشکنی آمریکا و اروپا را چشیده است، تنها از موضع قدرت با دشمن مواجه میشود، نه از موضع انفعال.
راز ماندگاری انقلاب؛ ایمان، ولایت و حضور مردم
راز پایداری و ماندگاری انقلاب اسلامی، اتکای آن به ایمانهای راسخ و پیوند عمیق مردم با ولایت فقیه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکی از ریشههای اصلی فتنهها را دنیاطلبی خواص میدانند؛ آنجا که منافع شخصی بر مسئولیتهای الهی و اجتماعی غلبه میکند. به تعبیر ایشان، فتنهها از دل انسان آغاز میشود و اگر جامعهای شکرگزار نعمت ولایت باشد و ولایتمداری را سرلوحه خود قرار دهد، زمینههای فتنه و بحران از میان خواهد رفت.
حماسه ۹ دی، نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که اعلام کردند اگر دشمن در برابر دین و هویت آنان بایستد، در برابر تمام دنیای او خواهند ایستاد. این پیام، همچنان زنده و راهگشاست؛ پیامی که مسئولان و دولتمردان نیز باید آن را چراغ راه تصمیمگیریهای کلان خود قرار دهند.
۹ دی، صرفاً یک روز در تقویم نیست؛ یک معیار است برای سنجش وفاداری به انقلاب، شناخت دشمن و تشخیص مسیر صحیح در پیچهای تاریخی. ملتی که چنین روزی را خلق کرده است، همچنان در میدان است و این راه را با صلابت ادامه خواهد داد.
پژوهشگر و نویسنده: طیبه السادات حسینی