تیم وزنهبرداری باشگاه گلگهر سیرجان در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، تیم وزنه برداری گلگهر در مسابقات لیگ برتر وزنه برداری کشوردر هفته دوم این مسابقات توانست مقامهای دوم وسوم را در اوزان مختلف بدست آورد.این مسابقات به میزبانی باشگاه مناطق نفت خیز جنوب در اهواز برگزارشد
در نتایج انفرادی ورزشکاران گلگهر در وزن ۶۰ کیلوگرم امیرحسین امیدینیا با ثبت رکورد مجموع ۲۳۶ کیلوگرم، موفق به کسب مقام سوم مجموع شد.
سهیل پورمند در وزن ۸۸ کبلو گرم با رکورد درخشان ۳۴۰ کیلوگرم، مقام دوم مجموع را کسب کرد.
وزن ۹۴ کیلوگرم:هادی شهبا با رکورد ۳۴۹ کیلوگرم، مقام سوم دوضرب و مقام چهارم مجموع را به دست آورد.
وزن ۷۹ کیلوگرم اسماعیل رضاتبار با رکورد ۲۶۰ کیلوگرم در رده نهم قرار گرفت.
وزن ۸۸ کیلوگرم (نوجوانان):امیر پورشهسواری با ثبت رکورد ۲۷۱ کیلوگرم، رده دهم را از آن خود کرد.