سهیل پورمند وزنه بردار جوان،مستعد وآینده دار باشگاه گل‌گهر که در مسابقات لیگ برتر وزنه برداری در اهواز درخشش بسیار خوبی داشت و با آمادگی کامل،رکوردهای قابل توجهی ثبت کرد، توجه کادر فنی تیم ملی را به خود جلب نمود و به اردوی تیم ملی دعوت شد تا قدمی بزرگ به سمت افتخارآفرینی در میادین بین‌المللی بردارد.



