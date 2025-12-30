پخش زنده
سهیل پورمند وزنه بردار جوان،مستعد وآینده دار باشگاه گلگهر که در مسابقات لیگ برتر وزنه برداری در اهواز درخشش بسیار خوبی داشت و با آمادگی کامل،رکوردهای قابل توجهی ثبت کرد، توجه کادر فنی تیم ملی را به خود جلب نمود و به اردوی تیم ملی دعوت شد تا قدمی بزرگ به سمت افتخارآفرینی در میادین بینالمللی بردارد.