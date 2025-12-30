پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز سه شنبه نهم دی ۱۴۰۴، نهم رجب ۱۴۴۷ و سیام دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۹ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۶ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۷ دقیقه است.
اذان صبح فردا چهارشنبه دهم دی ساعت ۵ و ۴۹ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه ثبت شده است.