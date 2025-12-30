زینب قربانعلی‌پور بانوی جوان بردسیری و کارشناس مهندسی پزشکی بیمارستان قائم (عج) این شهرستان، موفق به کسب مدال طلای مسابقات بین‌المللی DIS 2025 در دبی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،زینب قربانعلی پور مخترع بردسیری گفت: در این مسابقات که با حضور ۲۳۰ مخترع برتر از ۳۲ کشور جهان حضور داشتند موفق به کسب رتبه اول جهانی و مدال طلا در حوزه تجهیزات پزشکی شدم.

وی افزود: اختراع من در حوزه ارتوپدی و یک‌مفصل بیرونی فعال برای مچ پا است که با کفش یا بدون کفش و در راه رفتن‌های طولانی قابل استفاده است و در بسترهای بیومکانیک مفصل مچ پا، فیزیوتراپی عضلات قدامی ساق پا و حوزه‌های مهندسی پزشکی و توان‌بخشی گام برای افراد دارای ناتوانی و افرادی که پیاده روی های طولانی مدت دارند و زیاد می ایستند مثل پرستاران و کارگران کاربرد دارد.

قربانعلی پور از عدم حمایت و اعتماد مسئولین و مجموعه های صنعتی معدنی فعال در شهرستان بردسیر گلایه کرد و گفت: از مسئولان و صنایع درخواست می کنم به جوانان اعتماد کنند و در این مسیرهای کسب موفقیت از آنان پشتیبانی کنند تا در عرصه های ملی و بین‌المللی بدرخشند.

در پایان از زینب قربانعلی پور تجلیل شد.