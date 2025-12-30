پخش زنده
استاد حوزه و دانشگاه گفت: حماسه ۹ دی با بصیرت مردم، تمامی توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام محمدعلی خزائلی در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان آمل برگزار شد، افزود: دشمنان در روز عاشورای سال ۸۸ تلاش کردند از اعتقادات دینی، ولایتمحوری و اماممحوری مردم ایران انتقام بگیرند و با حرمتشکنی، فتنهای بزرگ رقم بزنند.
وی ادامه داد: ملت ایران با بصیرت و هوشیاری نشان دادند که در برابر اهانت به پرچم امام حسین (ع) و ارزشهای عاشورایی آرام نمینشینند و از مظلومیت آن امام همام دفاع خواهند کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر تأثیرگذاری حضور مردم در صحنه گفت: نباید تصور شود راهپیماییها و تجمعهای مردمی در برابر اقدامات وقیحانه دشمنان و همراهان داخلی آنان بیاثر است؛ بلکه همین حضور و شعارهای ملت ایران، استکبار جهانی را به لرزه درآورده است.
حجتالاسلام خزائلی با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به انقلاب از مسیرهای مختلف، تصریح کرد: یکی از راههای دشمن برای شکست انقلاب، سوءاستفاده از انتخابات بود و آنان گمان میکردند از این طریق میتوانند مردم را از ولایت جدا کنند، اما در این هدف نیز ناکام ماندند.
وی افزود: دشمنان نمیخواهند ۹ دی را یک انقلاب دیگر بنامند، چرا که مردم ایران در این روز، حاصل بیش از یک دهه تلاش و برنامهریزی آنان را بر باد دادند.
استاد حوزه و دانشگاه قم، فتنه ۸۸ را تلاشی برای انحلال نظام اسلامی از درون دانست و گفت: حماسه ۹ دی موجب تحکیم ارکان انقلاب اسلامی شد؛ ارکانی که ماهیت دینی، عاشورایی و ولایتمحور انقلاب را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه ولایتمحوری رکن اساسی پیروزی و بقای انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: دشمنان به خوبی دریافتهاند که رمز ماندگاری انقلاب، حرکت در مسیر ولایت است و به همین دلیل به دنبال تضعیف این اصل در جامعه هستند.
حجتالاسلام خزائلی در پایان با اشاره به نزدیک بودن انتخابات، خطاب به مسئولان و مدیران تأکید کرد: باید مراقب باشند ناخواسته در مسیر سخنگویی دشمن قرار نگیرند و با رفتار و گفتار خود، موجبات شادی بدخواهان نظام را فراهم نکنند.