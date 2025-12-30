اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: از امروز بارش برف و باران همراه با مه (بعضاً رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ) و متعاقب آن کاهش محسوس دما در استان یزد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: پیرو هشدار سطح زرد به تناوب، وزش باد به‌نسبت شدید گاهی تندباد با احتمال گرد و خاک، در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات و نیمه شرقی استان یزد بارش برف و باران همراه با مه (بعضاً رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ) و متعاقب آن کاهش محسوس دما وتا پنجشنبه سرما و یخبندان شبانه پیش‌بینی می‌شود.