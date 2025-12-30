نشست مدیران چهار باشگاه لیگ برتری فوتبال با وزیر ورزش و جوانان به منظور بررسی وضعیت الزامات کنفدراسیون آسیا و رسیدگی به اتفاقات رخ داده پیرامون این باشگاه‌ها برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حساسیت موضوع استانداردسازی باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال مطابق با قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا دلیل نشست (دوشنبه ۸ دی ماه) وزیر ورزش و جوانان با مدیران عامل این باشکاه‌ها بود.

در این نشست مهم که با حضور رئیس فدراسیون فوتبال، ارکان قضایی این فدراسیون، رییس فراکسیون ورزش مجلس و نمایندگان نهاد‌های مربوطه همراه بود، وضعیت اجرای الزامات تعیین‌شده توسط AFC و روند استانداردسازی چهار باشگاه بزرگ و مطرح لیگ برتری استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر احمد دنیامالی با بیان این که دولت و دستگاه ورزش کشور باید همواره در کنار باشگاه‌ها باشد، گفت: ما محکوم به رفتار زنجیروار هستیم. نمی‌شود دولت خودش را کنار بکشد و حمایتی از باشگاه‌ها نداشته باشد. ما باید دنبال فوتبال زیبا و مردم پسند باشیم و میزبان مناسبی برای جامعه باشیم. نه تنها در فوتبال بلکه در فوتسال و فوتبال ساحلی هم باید متعهد باشیم. فدراسیون فوتبال در سال بیش از هشت هزار بازی ملی برگزار می‌کند و این کار بزرگی است. ضمن اینکه می‌دانیم بخش خصوصی فشار زیادی را تحمل می‌کند، اما این هم مجوزی نیست که هر حرفی مطرح شود. باید دست به دست هم بدهیم تا کمک حال هم باشیم.

وی در ادامه این مطلب افزود: سال گذشته در بحث استانداردسازی باشگاه‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم و با برخی تعهدات توانستیم این چالش را حل کنیم، اما امسال درصددیم که تدابیر لازم را قبل از وقوع هر اتفاقی اتخاذ کنیم تا با چالش مواجه نشویم.

از دیگر موارد مورد بحث در نشست امشب وزیر ورزش و جوانان با مدیران و نمایندگان مالکین چهار باشگاه لیگ برتری، التهابات و حواشی به وجود آمده در سکو‌های فوتبال بود که در روز‌های اخیر شدت گرفت و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان اقشار مختلف جامعه به دنبال داشت.

در همین راستا مدیران چهار باشگاه حاضر به تفکیک در خصوص جریانات به وجود آمده در استادیوم‌ها به اظهارنظر پرداختند و راهکار‌های خود را برای حاکمیت اخلاق و جلوگیری از جریحه‌دار شدن احساسات مردم ارائه دادند.

وزیر ورزش و جوانان در این باره اظهار کرد: سکو‌ها تابعی از باشگاهها، بازیکنان و مدیران آنها هستند. این که بعضی از بازیکنان کلونی داشته باشند و هدایت سکو‌ها را به دست بگیرند، نقطه ضعف است. چرا وقتی بازیکنی می‌خواهد تیمش را تغییر دهد و به تیم دیگری برود، هیجانات به سکو‌ها کشیده می‌شود و حتی روی عملکرد تیم ملی هم تاثیر می‌گذارد. در تمام باشگاه‌های دنیا وقتی بازیکنی رفتار خارج از چارچوب انجام می‌دهد باشگاه خودش با آن برخورد می‌کند، اما در فوتبال ما برخی باشگاه‌ها از رفتار غیرحرفه‌ای بازیکن خود حمایت می‌کند.

دکتر دنیامالی با اعتقاد به این که هیچ فرقی بین حاکمیت، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها نیست، خاطر نشان کرد: وقتی یک تیمی از لیگ برتر می‌رود و تیم جدیدی جای آن می‌آید، تیم قدیم اپوزسیون می‌شود و برایش مهم نیست که روی سکو‌ها چه اتفاقی می‌افتاد یا در طرف دیگر برخی برای خود لیدر می‌سازند. هیچ گونه جدایی بین حاکمیت، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها نیست. هر کدام از ما از چارچوب‌ها عبور کنیم، آسیب می‌بینیم و همه باید پاسخگو باشیم.





وزیر ورزش و جوانان پس از جلسه مشترک با مدیران چهار باشگاه لیگ برتری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت:

بعضی رفتار‌ها در فوتبال خارج از چارچوب اخلاقی است.

تلاش این است که رفتار سلبی نداشته باشیم ولی در قانون این اختیار داده شده که با مسائل انضباطی برخورد کنیم.. طبق قانون داور اگر تشخیص دهد فضای موجود خارج از چارچوب اخلاقی است و شعار‌های ساختارشکنانه داده می‌شود می‌تواند در هر زمان بازی را قطع کند.

نمی‌خواهیم تماشاگران را به خاطر یک عده قلیل محروم کنیم.

از باشگاه‌ها می‌خواهیم خودشان در مسائل اخلاقی پیشگام باشند.

هر باشگاهی که خارج از چارچوب رفتار کند با جرائم سخت مواجه می‌شود.

نباید کاری کنیم که احساسات زنان و مردان جریحه‌دار شود و باید تلاش کنیم که فضای فوتبال دلچسب و زیبا باشد.