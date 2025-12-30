در سی و یکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی؛ مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در بین مراکز نوپا، رتبه اول را کسب کرد.

دکتر رضا مورکیان رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه با حضور در این جشنواره تندیس برگزیده و لوح تقدیر وزیر بهداشت را دریافت کرد.

جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی، بزرگترین رویداد پژوهشی وزارت بهداشت است که دوشنبه هشتم دی ماه با حضور وزیر بهداشت و وزیر علوم و تحقیقات، در دانشگاه شهید بهشتی تهران و اجرای دکتر مهدی مختاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار و از پژوهشگران، فناوران و مدیران مرتبط برتر تجلیل شد.