رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۸۸ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواخر وقت امروز وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جاده‌های مواصلاتی استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: تا روز پنجشنبه (بویژه روز چهارشنبه)، کاهش شدید دما (۵ تا ۸ درجه) در کل استان پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: هم اکنون میزان رطوبت در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۸۸ درصد و دید افقی ۴ هزار متر گزارش شده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در آبادان و خرمشهر ۲۰ درجه و کمترین دما ۱۳ درجه سانتیگراد بوده است.