فرمانده سپاه مرکز مازندران: دشمنان با شهادت سردار سلیمانی بهدنبال تعطیلی جریان مبارزه با استکبار بودند، اما خون این شهید موجب بالندگی و گسترش جبهه مقاومت اسلامی در جهان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه مرکز مازندران با بیان اینکه دشمنان با شهادت سردار سلیمانی قصد تعطیلی جریان مبارزه با استکبار را داشتند، گفت: خون شهید حاج قاسم سلیمانی موجب شکلگیری جریان تازهای در جبهه مقاومت و اهتزاز پرچم مقاومت اسلامی در سراسر جهان شد.
سرهنگ پاسدار سید ابراهیم شریفی با اشاره به نقش برجسته شهید حاج قاسم سلیمانی در تحولات منطقهای افزود: سردار سلیمانی پشتیبان اصلی جبهه مقاومت اسلامی و تکیهگاهی مستحکم برای جریان مقاومت بود.
وی تبعیت محض از ولایت مطلقه فقیه، پیروی از سیره انبیا، اولیای الهی و امامین انقلاب را از مهمترین ویژگیهای شهید سلیمانی برشمرد و گفت: این ویژگیها، شخصیت کمنظیر او را در عرصه جهاد و مقاومت شکل داد.
فرمانده سپاه ساری با اشاره به نگاه مردمی سردار سلیمانی اظهار داشت: توجه ویژه به مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در حوزههای مختلف، بهویژه در جبهه مقاومت، از شاخصههای بارز فرمانده شهید سپاه قدس بود.
سرهنگ شریفی، اعتقاد و عمل به دفاع از اسلام و ارزشهای انقلاب در عرصههای برونمرزی را از دیگر ویژگیهای شهید سلیمانی دانست و افزود: دغدغه اصلی این شهید والامقام، دفاع همهجانبه از جریان مقاومت اسلامی و احیای ارزشهای انسانی و اسلامی بود.
وی با تأکید بر اینکه همه اقدامات سردار سلیمانی خاری در چشم استکبار جهانی و دشمنان اسلام بود، خاطرنشان کرد: دشمنان تصور میکردند با شهادت این فرمانده بزرگ، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تضعیف یا متوقف خواهد شد، اما خون پاک شهید سلیمانی جریانی تازه را در رگهای جبهه مقاومت جاری ساخت.
فرمانده سپاه مرکز مازندران تصریح کرد: امروز پرچم مقاومت اسلامی، به برکت خون شهید سلیمانی، بالندهتر از گذشته در سراسر جهان به اهتزاز درآمده است.