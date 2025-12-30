به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: آقای نظری جوان کارآفرین این شهرستان در روستای تنگ خیاره با استفاده از یک فضای ۲۰۰ متری و سرمایه گذاری ۲ میلیارد تومانی، یک واحد پرورش و تولید انواع ماهی زینتی راه اندازی کرده است.

وی افزود: سالانه بیش از ۳۰ هزار قطعه انواع ماهی زینتی در این واحد پرورشی تولید و روانه بازار می‌کند.

مویدی گفت: کاهش مصرف آب، هزینه پایین راه اندازی، زود بازده بودن، وجود بازار عرضه، درآمد مناسب، امکان صادرات و پر طرفدار بودن از مزایایی پرورش و تولید ماهی زینتی است.

وی بیان کرد: ماهیان زینتی بیشتر در آکواریوم نگهداری و در این واحد بیش از ۱۰ گونه ماهی از جمله آنجل، گویی، سورم، سوارتل و نترا تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: وزارت کار مجوز پرورش و تولید ماهیان زینتی در قالب مشاغل خانگی را صادر می‌کند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.