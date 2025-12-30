به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه از رسیدگی به ۲ پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۱۷۵ قطعه مرغ زنده در مجموع به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال خبر داد.

علی محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام جهاد کشاورزی، اتهام انتسابی را محرز و متخلفان را در مجموع به پرداخت ۶۶ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی، با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی استان پیرامون عرضه خارج از شبکه ۲ مرغداری پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.