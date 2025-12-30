پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از محکومیت ۶۶ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه مرغ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه از رسیدگی به ۲ پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۱۷۵ قطعه مرغ زنده در مجموع به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال خبر داد.
علی محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام جهاد کشاورزی، اتهام انتسابی را محرز و متخلفان را در مجموع به پرداخت ۶۶ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته وی، با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی استان پیرامون عرضه خارج از شبکه ۲ مرغداری پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.