نخستین رویداد ملی «رویش» ویژه نخبگان تلاوت قرآن (نوجوان پسر زیر ۱۸ سال) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوجوانان پسر زیر ۱۸ سال تا ۲۰ دی ماه فرصت دارند با ارسال فایل صوتی فراز تلاوت خود، در این رویداد ثبتنام کنند.
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ثبتنامِ این رویداد ملی را از پنجم تا بیستم دی ماه ادامه خواهد داد.
قاریان نوجوان میتوانند پس از ثبتنام در پایگاه اطلاعرسانی Madresetelavat.ir فرازهای صوتی چهار تا پنج دقیقهای تلاوت خود را به این پایگاه ارسال کنند.
محدودیتی در سبک تلاوت آثار ارسالی برای شرکت کنندگان وجود ندارد و قاریان میتوانند تلاوتهای تقلیدی خود را برای شرکت در این رویداد ارسال و در ابتدای هر فایل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و نام استانی که از آنجا متقاضی شرکت در رویداد هستند، اعلام کنند. فایل صوتی ارسالی باید با فرمت MP3 و حجم کمتر از ۲۰ مگابایت باشد.
داوری مرحله نخست این رویداد غیر حضوری است و نتایج بررسی آثار دریافتی، اوایل بهمنماه سال جاری اعلام میشود. اواسط بهمن نیز مرحله حضوری این رویداد در آستان امامزاده عبدالله (ع) شهرری برگزار خواهد شد و با اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.