مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با معرفی برگزیدگان بخشهای مختلف به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این مرحله، ۵۵ اثر از مربیان، اعضا و شرکتکنندگان آزاد از ده شهرستان استان بوشهر در دو روز قصه گویی شد و توسط هیأت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از بررسی دقیق شاخصهایی همچون خلاقیت، ساختار روایت، فن بیان، ارتباط با مخاطب و بهرهگیری از عناصر فرهنگی بومی، برگزیدگان نهایی معرفی شدند.
هیأت داوران متشکل از شاهین بهرام نژاد، جهانشیر یاراحمدی، مهشید جهازی و طوبی شیرکانی ضمن تقدیر از سطح کیفی آثار ارائهشده، تنوع موضوعی و توجه به هویت فرهنگی و بومی استان بوشهر را از نقاط قوت جشنواره امسال عنوان کردند.
برگزیدگان مرحله استانی جشنواره به شرح زیر اعلام شدند:
بخش آیینی سنتی بزرگسال
رتبه اول: مریم خلیفه زاده از گناوه
رتبه دوم: مرضیه آقایی از بوشهر
رتبه سوم:ملیکا آقایی از بوشهر
بخش آیینی سنتی نوجوان
رتبه اول: فاطمه نوذری از کنگان
رتبه دوم: ساغر رضایی از کنگان
رتبه سوم مشترکا: یسنا کشاورز از بوشهر و بهزاد لیراوی از گناوه
بخش سنتی کلاسیک (مادریزرگ ها)
رتبه اول: صدیقه فتاح از دیلم
رتبه دوم: مریم نیک بخش از دیلم
رتبه سوم: طوبی حسینی از اهرم
بخش سنتی کلاسیک بزرگسال
رتبه اول: رضوان فتاح از دیلم
رتبه دوم: مریم فتاح از دیلم
رتبه سوم مشترکا: نجمه یزدانی از گناوه و امینه جلالیان از برازجان
بخش سنتی کلاسیک نوجوان
رتبه اول: ساجده جعفری از جم
رتبه دوم: فاطمه بازجو از سیراف
رتبه سوم: مطهره طاهری پور از سیراف
بخش قصهگویی دینی بزرگسال
رتبه اول: مهدی شیخیانی از خورموج
رتبه دوم: نجمه کردگار از اهرم
رتبه سوم: فاطمه رستگاری از وحدتیه
بخش قصهگویی دینی نوجوان
برگزیده: مهدیه خلیفه از گناوه
بخش قصهگویی با ابزار
برگزیده: معصومه خادم اهرم
یلدا سالمی به عنوان برگزیده دوره قبل جشنواره طبق قوانین بدون داوری به مرحله بعد راه یافت.
بخش قصهگویی ایثار
رتبه اول: سیده نگار بهرسی از خورموج
رتبه دوم: سحر زنده بودی از بوشهر
بخش علمی بزرگسال
رتبه اول: طوبی یزدانپناه از دالکی
رتبه دوم: فاطمه کازرونی از عالیشهر
رتبه سوم: نسرین صادق از اهرم
بخش علمی نوجوان
برگزیده: نیما کیامرزی از نخل تقی
بخش نوآورانه
رتبه اول: پگاه ایزدپناه از بوشهر
رتبه دوم: فرزانه عبدالهی از گناوه
رتبه سوم: زهرا حق نجات از بوشهر
بخش ۱۰۰ثانیه
رتبه اول:پریا دهداری از بوشهر
رتبه دوم: آرشیدا خلیفه زاده از گناوه
رتبه سوم:محمدپارسا شیخیانی از بوشهر
شایسته تقدیر:زهرا رستمی از خورموج
شایسته تقدیر: حلما زارعی از بوشهر
شایسته تقدیر: مریم ماه لیلان از بوشهر
شایسته تقدیر:فاطمه زهرا ملک زاده از گناوه
این دوره از جشنواره در دو بخش رقابتی و غیررقابتی که به حوزه فرهنگ سازی در مباحث انرژی، صرفه جویی، آیینها و فرهنگ بومی و قرآنی پرداخت و با همکاری. شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، شرکت آب منطقهای استان بوشهر، شرکت توزیع برق استان بوشهر، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، شورای گسترش فعالیتهای قرآنی استان، دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر، سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری بندر بوشهر، اداره کل آموزش و پرورش استان، ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، برگزار شد.
برگزیدگان این مرحله بهعنوان نمایندگان استان بوشهر به مرحله منطقهای و ملی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی معرفی خواهند شد.
مرحله ملی و بینالمللی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی از ۲۷ تا ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد.