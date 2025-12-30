به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این مرحله، ۵۵ اثر از مربیان، اعضا و شرکت‌کنندگان آزاد از ده شهرستان استان بوشهر در دو روز قصه گویی شد و توسط هیأت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.

پس از بررسی دقیق شاخص‌هایی همچون خلاقیت، ساختار روایت، فن بیان، ارتباط با مخاطب و بهره‌گیری از عناصر فرهنگی بومی، برگزیدگان نهایی معرفی شدند.

هیأت داوران متشکل از شاهین بهرام نژاد، جهانشیر یاراحمدی، مهشید جهازی و طوبی شیرکانی ضمن تقدیر از سطح کیفی آثار ارائه‌شده، تنوع موضوعی و توجه به هویت فرهنگی و بومی استان بوشهر را از نقاط قوت جشنواره امسال عنوان کردند.

برگزیدگان مرحله استانی جشنواره به شرح زیر اعلام شدند:

بخش آیینی سنتی بزرگسال

رتبه اول: مریم خلیفه زاده از گناوه

رتبه دوم: مرضیه آقایی از بوشهر

رتبه سوم:ملیکا آقایی از بوشهر

بخش آیینی سنتی نوجوان

رتبه اول: فاطمه نوذری از کنگان

رتبه دوم: ساغر رضایی از کنگان

رتبه سوم مشترکا: یسنا کشاورز از بوشهر و بهزاد لیراوی از گناوه

بخش سنتی کلاسیک (مادریزرگ ها)

رتبه اول: صدیقه فتاح از دیلم

رتبه دوم: مریم نیک بخش از دیلم

رتبه سوم: طوبی حسینی از اهرم

بخش سنتی کلاسیک بزرگسال

رتبه اول: رضوان فتاح از دیلم

رتبه دوم: مریم فتاح از دیلم

رتبه سوم مشترکا: نجمه یزدانی از گناوه و امینه جلالیان از برازجان

بخش سنتی کلاسیک نوجوان

رتبه اول: ساجده جعفری از جم

رتبه دوم: فاطمه بازجو از سیراف

رتبه سوم: مطهره طاهری پور از سیراف

بخش قصه‌گویی دینی بزرگسال

رتبه اول: مهدی شیخیانی از خورموج

رتبه دوم: نجمه کردگار از اهرم

رتبه سوم: فاطمه رستگاری از وحدتیه

بخش قصه‌گویی دینی نوجوان

برگزیده: مهدیه خلیفه از گناوه

بخش قصه‌گویی با ابزار

برگزیده: معصومه خادم اهرم

یلدا سالمی به عنوان برگزیده دوره قبل جشنواره طبق قوانین بدون داوری به مرحله بعد راه یافت.

بخش قصه‌گویی ایثار

رتبه اول: سیده نگار بهرسی از خورموج

رتبه دوم: سحر زنده بودی از بوشهر

بخش علمی بزرگسال

رتبه اول: طوبی یزدانپناه از دالکی

رتبه دوم: فاطمه کازرونی از عالیشهر

رتبه سوم: نسرین صادق از اهرم

بخش علمی نوجوان

برگزیده: نیما کیامرزی از نخل تقی

بخش نوآورانه

رتبه اول: پگاه ایزدپناه از بوشهر

رتبه دوم: فرزانه عبدالهی از گناوه

رتبه سوم: زهرا حق نجات از بوشهر

بخش ۱۰۰ثانیه

رتبه اول:پریا دهداری از بوشهر

رتبه دوم: آرشیدا خلیفه زاده از گناوه

رتبه سوم:محمدپارسا شیخیانی از بوشهر

شایسته تقدیر:زهرا رستمی از خورموج

شایسته تقدیر: حلما زارعی از بوشهر

شایسته تقدیر: مریم ماه لیلان از بوشهر

شایسته تقدیر:فاطمه زهرا ملک زاده از گناوه

این دوره از جشنواره در دو بخش رقابتی و غیررقابتی که به حوزه فرهنگ سازی در مباحث انرژی، صرفه جویی، آیین‌ها و فرهنگ بومی و قرآنی پرداخت و با همکاری. شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر، شرکت توزیع برق استان بوشهر، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی استان، دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر، سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری بندر بوشهر، اداره کل آموزش و پرورش استان، ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، برگزار شد.

برگزیدگان این مرحله به‌عنوان نمایندگان استان بوشهر به مرحله منطقه‌ای و ملی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی معرفی خواهند شد.

مرحله ملی و بین‌المللی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی از ۲۷ تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد.