مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد: هماکنون بیش از ۳ هزار و ۲۶۰ واحد نهضت ملی مسکن بهصورت بنیادساخت در استان یزد اجرا شده که بهجز ۸۵۸ واحد باقیمانده در سایت شهید رئیسی شهر یزد، سایر پروژهها در شهرستانها به اتمام رسیده یا در مراحل پایانی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نادریانزاده با اشاره به نقش بنیاد مسکن در تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار اظهار کرد: بنیاد مسکن بهعنوان متولی اصلی تأمین مسکن جامعه هدف نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی، سهم مهمی در پوشش نیازهای مسکنی استان یزد داشته و بخش عمده متقاضیان طرحهای حمایتی را همین اقشار تشکیل میدهند.
وی درباره آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان یزد افزود: در مجموع حدود ۳ هزار و ۲۶۰ واحد مسکونی بهصورت بنیادساخت در حال اجرا بوده که ساخت و واگذاری آنها مستقیماً توسط بنیاد مسکن انجام شده است. این پروژهها در اغلب شهرستانها تکمیل شده و تنها ۸۵۸ واحد در سایت شهید رئیسی شهر یزد باقی مانده که انشاءالله تا پایان سال جاری به متقاضیان تحویل خواهد شد و با این اقدام، پرونده پروژههای بنیادساخت استان یزد بسته میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان یزد در ادامه به طرح گروهساخت اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد بهصورت واگذاری زمین در حال اجراست که پس از آمادهسازی و تأمین زیرساختها، به متقاضیان تحویل میشود تا با بهرهگیری از تسهیلات بانکی نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۰ هزار قطعه زمین در این قالب واگذار شده و ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه دیگر نیز در شرف واگذاری است که تا پایان سال محقق خواهد شد.
نادریانزاده با اشاره به وضعیت شهرستانها تصریح کرد: پروژههای نهضت ملی مسکن در سطح شهرستانها یا تکمیل و تحویل شدهاند و یا در مراحل نهایی قرار دارند و موارد باقیمانده نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
وی همچنین درباره طرح مسکن روستایی گفت: سهمیه استان یزد در این بخش حدود ۶ هزار واحد است که بخش عمده آن به بانکها معرفی شده است. تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، بهصورت قرضالحسنه، با بازپرداخت ۲۰ ساله و ۳۶ ماه دوره تنفس پرداخت میشود و با استقبال مناسب روستاییان همراه بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲۳ هزار و ۷۰۰ قرارداد تسهیلات مسکن روستایی با بانکها منعقد شده و از نظر سهمیه، محدودیتی برای متقاضیان وجود ندارد و در صورت نیاز، سهمیههای جدید نیز از مرکز جذب خواهد شد.