حضور ۵ تیم از خراسان جنوبی در رقابتهای فوتبال ردههای سنی پایه کشور
۵ تیم از خراسان جنوبی در رقابتهای فوتبال لیگ ردههای سنی پایه کشور حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
رئیس هیات فوتبال شهرستان بیرجند گفت: در رقابتهای لیگ ردههای سنی پایه کشور، چهار تیم از شهرستان بیرجند حضور دارند که شامل دو تیم از باشگاه ملک، یک تیم از باشگاه جزیره و یک تیم از باشگاه نود است وهمچنین تیم جامع قاین نیز بهعنوان نماینده شهرستان قاین در این رقابتها شرکت کرده است.
محمدحسین قاسمی با اشاره به اهمیت توسعه فوتبال پایه، این حضور را حاصل تلاش مستمر مربیان، بازیکنان و بهویژه همکاران هیأت فوتبال بیرجند دانست و ابراز امیدواری کرد این روند، آیندهای روشن برای فوتبال منطقه رقم بزند.