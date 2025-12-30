به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر آباده گفت: در پی سامانه بارشی اخیر و وقوع برف و کولاک در جاده‌های این شهرستان، نیرو‌های این جمعیت به ۱۳ خودروی گرفتار در برف و کولاک امداد رسانی کردند.

علی سعادتمند افزود: در این عملیات، ۳۶ نفر از سرنشینان خودرو‌های گرفتار شده، از خدمات امدادی بهره‌مند و برای تامین نیاز‌های اولیه، بسته‌های غذایی و کنسرو بین آن ها توزیع شد.

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر آباده از شهروندان خواست پیش از سفر، هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.