به‌دنبال بارش برف و کاهش شدید دما، فعالیت آموزشی مدارس در نهمین روز از دی‌ماه ۱۴۰۴ در برخی از مناطق استان اردبیل به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی «نوبت صبح» مدارس در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا در مشکین‌شهر، لاهرود و نیر، کودکستان و ابتدایی، در نمین، انگوت، خلخال و خورش‌رستم کلیه دوره‌های تحصیلی، در کوثر و شاهرود کودکستان، ابتدایی و دوره اول متوسطه فعالیت‌های آموزشی در «نوبت صبح» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

همچنین در گرمی، دوره ابتدایی فعالیت‌های آموزشی خود را با یک ساعت تأخیر شروع خواهند کرد.

لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.