به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۹ دی را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- تحرکات گسترده مصر در آفریقا

- قاهره خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا درباره سومالی شد

- وزیر سابق اطلاعات سومالی: به رسمیت شناختن «سومالی لند» از سوی اسرائیل تهدیدی برای امنیت ملی کشور‌های عربی است

- تقویت همکاری با جیبوتی و بسته‌ای از اقدامات برای همگرایی با سودان

- مدیر بهداشت غزه: آنچه از بشریت باقی مانده را نجات دهید؛ نوار غزه به بزرگترین یتیم خانه تاریخ تبدیل شده است

روزنامه الشروق

- عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر): به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل، امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند

- از ابتدای دسامبر، سامانه‌های بارشی جان ۲۵ فلسطینی را در غزه گرفته‌اند؛ ۹۰ درصد چادر‌های آوارگان در این بخش به دلیل باران شدید، دچار آبگرفتگی و تخریب شده است

- کرملین: اگر اوکراین خواهان صلح است، باید از دونباس عقب‌نشینی کند

- زلنسکی: از ترامپ خواستم امنیت کی‌یف را برای ۵۰ سال تضمین کند

- هیدروژن سبز: کلید انرژی پایدار؛ مصر قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سهم ۵ درصدی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد

روزنامه الیوم السابع

- مصر عضویت سازمان بین‌المللی دریانوردی را برای دوره ۲۰۲۶ - ۲۰۲۷ به دست آورد

- بندر عین السخنه به عنوان عمیق‌ترین حوضچه بندری ساخته دست بشر در کتاب رکورد‌های گینس ثبت شد

- تعداد شهدای غزه از مرز ۷۱ هزار نفر گذشت

- وزیر امور خارجه: ما از تقویت نظام سلامت و امنیت دارویی در آفریقا حمایت می‌کنیم

- افزایش تاریخی صادرات پوشاک به بیش از ۳ میلیارد دلار

روزنامه الدستور

- مصر گاز طبیعی را برای جلوگیری از قطع برق در لبنان تأمین می‌کند

- ارائه پشتیبانی برای فعال‌سازی مجدد کارخانه‌های سودان

- ارسال ۲۰۷ هزار سبد غذایی برای مردم غزه

- مصر و ترکیه در زمینه اداره بیمارستان‌های مدرن همکاری می‌کنند

- دو کارشناس بین‌المللی خطرات به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی اسرائیل را آشکار می‌کنند

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

اکتوالیته

- میان کشور‌های جهان، مردم فرانسه بدبین‌ترین هستند. طبق نظرسنجی موسسه ایپسو، ۸۵ درصد فرانسوی‌ها به طور کلی درباره اوضاع کشورشان بدبین هستند

ار ت ال

- از هر ۴ فرانسوی یک نفر هنگام جشن نوئل، در انزوا به سر برده است. طبق نظرسنجی ها، تماس درخواست کمک از طرف جوانان به مراکز امداد اجتماعی، شب جشن نوئل ۲۰ درصد بیشتر شد که نشانه انزوا و افسردگی جوانان است

لوموند

- طبق آمار‌های منتشر شده رژیم اسرائیل، شمار یهودیانی از فرانسه به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده‌اند رشد ۴۵ درصدی داشته است. سال ۲۰۲۵، ۲۱۹۰۰ یهودی ساکن در ۱۰۰ کشور جهان به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کردند. این پدیده ناشی از افزایش یهودی ستیزی در کشور‌های مختلف بوده است

وست فرانس

- جنگ در اوکراین؛ وزیر خارجه روسیه اعلام کرد اروپا مانع اصلی صلح است

ژورنال دو اکونومی

- محدودیت سقف پرداخت نقدی در اروپا؛ از ۲۰۲۶ سقف پرداخت پول نقد در معاملات حداکثر ۱۰۰۰۰ یورو خواهد بود

ون مینوت

- محور گفت‌و‌گو‌های ترامپ با نتانیاهو در فلوریدا، حفظ اهرم فشار بر حماس و ایران

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه

«کامرسانت»

⁃ سی‌ان‌ان جزئیاتی از حمله سیا به یک تأسیسات در خاک ونزوئلا را فاش کرد

⁃ ترامپ با عبارت «بسیار بد» به حمله به اقامتگاه پوتین واکنش نشان داد

⁃ ترامپ در صورت از سرگیری برنامه هسته‌ای، ایران را به حملات جدید تهدید کرد

«ار-ب-کا»

⁃ بازار سهام در پی تلاش اوکراین برای حمله به اقامتگاه پوتین سقوط کرد

⁃ وزارت خارجه روسیه اعلام کرد چه تعداد نظامی پس از مذاکرات استانبول به کشور بازگشته‌اند

⁃ زلنسکی اعلام کرد پس از پایان درگیری در اوکراین از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ تصاویر خاندان اسد روی اسکناس‌های سوریه با زیتون و گل رز جایگزین شد

⁃ حمله کی‌یف به اقامتگاه دولتی رئیس‌جمهور روسیه، رئیس‌جمهور آمریکا را خشمگین کرد

«ایزوستیا»

⁃ اوشاکوف: در گفت‌وگوی تلفنی جدید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، پوتین ترامپ را از حمله به اقامتگاه مطلع کرد

⁃ بیش از نیمی از شهروندان فرانسه، آلمان و بریتانیا نگاه منفی به ترامپ دارند

⁃ لاوروف: کی‌یف و غرب باید واقعیت‌های جدید ارضی را به رسمیت بشناسند

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ رئیس سازمان اطلاعات استونی: روسیه قصد حمله به کشور‌های ناتو را ندارد

⁃ جانسون: دیدار ترامپ و زلنسکی روند صلح در اوکراین را پیش نبرد

- به گزارش سی‌ان‌ان، سیا به یک هدف در سواحل ونزوئلا حمله کرده است

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- پاکستان در نشست شورای امنیت مخالفت خود در به رسمیت شناخته شدن سومالی لند توسط اسرائیل را اعلام کرد

- نخست وزیر پاکستان هدف قرار گرفتن اقامتگاه پوتین رئیس جمهور روسیه را محکوم کرد

- هشدار ایران: هرگونه ماجراجویی مجدد از سوی آمریکا و اسرائیل پاسخی قاطع دریافت خواهد کرد

- دور حکومت طالبان: افغانستان نا امن‌ترین کشور در جنوب آسیا طی چند سال اخیر اعلام شد

«دیلی جنگ»

- حماس شهادت «ابو عبیده» از رهبران این گروه را تایید کرد

- عملیات ارتش پاکستان در منطقه «باجور»: پنج تروریست به هلاکت رسیدند

- ادامه رکوردزنی‌های بورس پاکستان: شاخص بورس از۱۷۴۵۰۰ واحد فراتر رفت

- اسرائیل، مصونیت دیپلماتیک آژانس پناهندگان فلسطینی را لغو کرد

«دنیا نیوز»

- وزیر خارجه پاکستان: اسلام آباد، تایوان را بخش غیر قابل تقسیم از چین می‌داند

- اولین شهردار مسلمان نیویورک از روز پنجشنبه کار خود را آغاز می‌کند

- تجارت پاکستان و تاجیکستان در بخش دامداری افزایش یافته است

- وزیر دفاع پاکستان: علیرغم پیشنهاد دولت، حزب تحریک انصاف علاقه‌ای به مذاکرات ندارد

- یک افسر عالیرتبه پلیس در حمله مسلحانه ناشناس در شهر لکی مروت ایالت خیبرپختونخوا کشته شد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- نشست کابینه افغانستان برای ارائه تسهیلات به کارخانه داران

- فاز دوم خط آهن خواف - هرات در آستانه تکمیل شدن قرار دارد

- شرکت‌های ایرانی در طرح‌های آب افغانستان سرمایه گذاری می‌کنند

- وزیر دادگستری: مشکلات حجاج افغان، روابط افغانستان با عربستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد

- تاجرانی که سردخانه بسازند، ۵ سال معافیت مالیاتی خواهند داشت

- سازمان ملل، مدارس تخریب شده براثر زمین لرزه در استان هرات را بازسازی می‌کند

پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»

- آغاز مطالعات برای ساخت سردخانه‌های میوه در استان پنجشیر

- اعلام آمادگی ۳ شرکت ایرانی و افغانی برای سرمایه در طرح انتقال آب پنجشیر

- طرح دهلیز ریلی ایران – چین از مسیر افغانستان، فرصت تازه برای ترانزیت منطقه‌ای

- افغانستان به زودی در تولید پرتقال در استان ننگرهار به خودکفایی می‌رسد

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- جسد حلق آویز شده یک زن افغان به همراه ۳ کودکش در کراچی پاکستان به دست آمد

- سفارت ایران: سال آینده، میزان انتقال بار از طریق خط آهن خواف - هرات به ۱/۵ میلیون تن افزایش می‌یابد

- گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، تحقیق درباره ترور نظامیان سابق در ایران را خواستار شد

- سازمان ملل: ۲/۸ میلیون مهاجر افغان در سال جاری میلادی به افغانستان بازگشتند

- ترور نظامیان سابق در ایران، بقایی: بررسی‌ها ادامه دارد

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- طالبان در کاپیسا: یک مجسمه با قدمت ۲ هزار سال در این استان کشف شد

- فائو: در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۱۰۰ دستگاه لودر در سراسر افغانستان توزیع شد

- ازبکستان، ۴۰۰ تن مواد غذایی و دارو به طالبان تحویل داد

- طالبان، کشته شدن ابوعبیده را به حماس تسلیت گفت

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های مالزی



بانکوک پست

- یک سرباز دیگر تایلندی بر اثر مین‌گذاری کامبوج پای خود را از دست داد

تمپو اندونزی

- رئیس جمهور اندونزی پیش از سال نو از مناطق آسیب‌دیده سیل در سوماترا بازدید خواهد کرد

گاردین

- جست‌و‌جو برای پرواز MH۳۷۰ هواپیمایی مالزی روز سه‌شنبه از سر گرفته می‌شود

سان

- مالزی قصد دارد پیوند اعضا را در سال ۲۰۲۶ به دستورکار ملی تبدیل کند

فیل استار

- فیلیپین و امارات متحده عربی قرار است توافقنامه تجارت آزاد امضا کنند

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- نگاهی به عملکرد دیپلماسی شی جین پینگ در سال ۲۰۲۵

- توافق چین- کامبوج- تایلند در نشست مشترک

- برگزاری جشن سال نو در سراسر چین

- ۱۰ رویداد خبری برتر چین در سال ۲۰۲۵

- تهدید ترامپ به حمله جدید به ایران در صورت تلاش برای تسلیح مجدد

- ۴ کشته و ۹ مفقودی در سیل و طوفان برف در سراسر ایران

- رئیس بانک مرکزی ایران تغییر کرد

- گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتایان سعودی و اماراتی درباره روابط و مسائل منطقه‌ای

- ایران ۳ ماهواره جدید با موشکی از روسیه به فضا پرتاب کرد

گلوبال تایمز

- عملیاتی شدن سلاح‌های جدید چین در رزمایش ماموریت عدالت ۲۰۲۵

- حمله کی یف به محل اقامت ریاست جمهوری سوریه در نوگورود

- حماس: از آمریکا می‌خواهیم برای عمل کردن به توافق آتش‌بس به اسرائیل فشار بیاورد

- بانک مرکزی چین برنامه اقدام دیجیتال یوان را اجرا می‌کند

= تهدید ترامپ به حمله جدید به ایران در صورت تلاش برای تسلیح مجدد

سی جی تی ان

- نشست سه‌جانبه وزرای امور خارجه چین، کامبوج و تایلند

- «گزارش بررسی اکوسیستم صخره‌های مرجانی جزیره هوانگ‌یان» منتشر شد

- وزیر دارایی چین: چین هزینه‌های مالی را در سال ۲۰۲۶ افزایش می‌دهد

- خرید غلات پاییزی در چین از ۲۰۰ میلیون تن عبور کرد

- ده خبر داخلی و ده خبر بین‌المللی به انتخاب رادیو و تلویزیون مرکزی چین در سال ۲۰۲۵

- ترامپ: به رسیدن به توافق میان روسیه و اوکراین نزدیک شده‌ایم

- بارش گسترده برف و باران در ایران/ کاهش تا ۱۵ درجه‌ای دما در برخی مناطق

چاینا دیلی

- دیدگاه رهبران کسب و کار جهانی در مورد اقتصاد چین

- توسعه صنایع آینده نگر، اولویت اول چین در سال ۲۰۲۶

- اولویت دولت، توسعه کشاورزی هوشمند

- رزمایش چین: نشان دهنده عزم ملی برای دفاع از حاکمیت در برابر مداخله خارجی

- چین برای تثبیت آتش بس کامبوج و تایلند تلاش می‌کند

روزنامه مردم

- عملکرد شی جین پینگ در سال ۲۰۲۵/ ریختن نور در چهارراه جهان

- تبدیل بندر شاندونگ به مرکز توسعه سازه‌های دریایی

- رزمایش مشترک نیرو‌های ارتش چین در اطراف تایوان

- تلاش چین برای بازسازی صلح بین تایلند و کامبوج

- سیاست مالی برای سال ۲۰۲۶ فعال‌تر می‌شود

- ترامپ می‌گوید" هیچ مهلت " برای توافق صلح اوکراین وجود ندارد

- تهدید ترامپ به حمله جدید به ایران در صورت تلاش برای تسلیح مجدد