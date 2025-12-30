به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد سیفی با اشاره به توانمندی بالای نیرو‌های متخصص این مجموعه اظهار داشت:با اتکا به دانش فنی، تجربه و خلاقیت متخصصان داخلی، بیش از ۹۰ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه نهم در کارگاه مرکزی این مجتمع طراحی و بومی‌سازی شده که نقش مهمی در افزایش پایداری تولید و کاهش وابستگی به خارج ایفا کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر، بیش از ۱۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون استاندارد مترمکعب گاز طبیعی در پالایشگاه نهم شیرین‌سازی و به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده است که سهم قابل توجهی در تأمین پایدار انرژی کشور دارد.

مدیر پالایشگاه نهم پارس جنوبی با اشاره به تولید محصولات جانبی گفت: در ۹ ماه امسال بیش از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه میعانات گازی و بیش از ۴۰ هزار تن گوگرد در این پالایشگاه تولید شده که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب و بهره‌وری بالای فرآیند‌های عملیاتی است.

سیفی با تأکید بر رویکرد کیفی این مجموعه گفت:پایبندی کامل به استاندارد‌های کیفی، افزایش تولید فراتر از اهداف تعیین‌شده و حفظ پایداری عملیات نه‌تنها تضمین‌کننده امنیت انرژی کشور است، بلکه نقش مؤثری در رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در بازار‌های انرژی منطقه‌ای ایفا می‌کند.

وی همچنین از جایگاه پیشرو پالایشگاه نهم در حوزه پدافند غیرعامل خبر داد و گفت:پالایشگاه نهم پارس جنوبی با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و پیشرفته، در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پدافند غیرعامل پیشگام بوده و همواره ارتقای تاب‌آوری و ایمنی تأسیسات را در اولویت قرار داده است.

در پایان، مدیر پالایشگاه نهم با تأکید بر راهبرد اصلی این مجموعه گفت: تمرکز بر تولید پایدار، بومی‌سازی تجهیزات و اتکا به توان داخلی، مسیر آینده پالایشگاه نهم پارس جنوبی برای ایفای نقش مؤثرتر در صنعت گاز کشور خواهد بود.