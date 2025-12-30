به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور (یادواره مرحوم پهلوان جاسم دلاوری)، با هدف انتخاب ملی‌پوشان و آماده‌سازی تیم ملی برای رویداد‌های مهم پیش‌رو، از شنبه ۶ دی در سالن شهید همت فدراسیون بوکس آغاز شد.

در پایان مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، نفرات برتر راه یافته به مرحله نهایی معرفی شدند و امروز سه شنبه ۹ دی به مصاف هم می‌روند.

در این رقابت‌ها ۲ بوکسور مازندرانی به نام‌های آرشام حسنی در وزن ۵۰ کیلوگرم و قاسم حمزه در۷۰ کیلوگرم راهی دیدار پایانی شدند و امروز برای کسب نشان طلا به مصاف حریفان می‌روند.

اسامی نفرات راه یافته به مرحله نهایی به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: آرشام حسنی از استان مازندران، مبین محمدنژاد از استان آذربایجان غربی

۵۵کیلوگرم: مهیاد صمدپور از استان قزوین، نیما بیات از استان تهران

۶۰کیلوگرم: محمد امین کریمی از استان کرمانشاه، رضا فضلی از استان خوزستان

۶۵ کیلوگرم: مهدی امیری ظفر از استان کرمانشاه، سارو کاسان زانی از استان کردستان

۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه از استان مازندران، محمد پارسا حسن خانی از استان کرمانشاه

۷۵ کیلوگرم: امیرعلی عطایی از استان البرز، عباس نایمی از استان کهگیلویه و بویراحمد

۸۰ کیلوگرم: هیربد اسلامی از استان کرمان، سهیل نیکزاد از استان آذربایجان غربی

۸۵ کیلوگرم: نیما بهادر بیرانوند از استان لرستان، علی فتحی از استان تهران

۹۰ کیلوگرم: سید حسین میر احمدی از استان چهارمحال و بختیاری، عرفان پرویزیان از استان اصفهان

۹۰+کیلوگرم: عباس گرشاسبی از استان بوشهر، امیر ملک خطابی از استان کرمانشاه