۲ بوکسور مازندرانی به فینال رقابتهای بوکس قهرمانی کشور راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابتهای بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور (یادواره مرحوم پهلوان جاسم دلاوری)، با هدف انتخاب ملیپوشان و آمادهسازی تیم ملی برای رویدادهای مهم پیشرو، از شنبه ۶ دی در سالن شهید همت فدراسیون بوکس آغاز شد.
در پایان مرحله نیمه نهایی این رقابتها، نفرات برتر راه یافته به مرحله نهایی معرفی شدند و امروز سه شنبه ۹ دی به مصاف هم میروند.
در این رقابتها ۲ بوکسور مازندرانی به نامهای آرشام حسنی در وزن ۵۰ کیلوگرم و قاسم حمزه در۷۰ کیلوگرم راهی دیدار پایانی شدند و امروز برای کسب نشان طلا به مصاف حریفان میروند.
اسامی نفرات راه یافته به مرحله نهایی به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: آرشام حسنی از استان مازندران، مبین محمدنژاد از استان آذربایجان غربی
۵۵کیلوگرم: مهیاد صمدپور از استان قزوین، نیما بیات از استان تهران
۶۰کیلوگرم: محمد امین کریمی از استان کرمانشاه، رضا فضلی از استان خوزستان
۶۵ کیلوگرم: مهدی امیری ظفر از استان کرمانشاه، سارو کاسان زانی از استان کردستان
۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه از استان مازندران، محمد پارسا حسن خانی از استان کرمانشاه
۷۵ کیلوگرم: امیرعلی عطایی از استان البرز، عباس نایمی از استان کهگیلویه و بویراحمد
۸۰ کیلوگرم: هیربد اسلامی از استان کرمان، سهیل نیکزاد از استان آذربایجان غربی
۸۵ کیلوگرم: نیما بهادر بیرانوند از استان لرستان، علی فتحی از استان تهران
۹۰ کیلوگرم: سید حسین میر احمدی از استان چهارمحال و بختیاری، عرفان پرویزیان از استان اصفهان
۹۰+کیلوگرم: عباس گرشاسبی از استان بوشهر، امیر ملک خطابی از استان کرمانشاه