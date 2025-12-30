پویش نذر اعتکاف با هدف جمع آوری نذورات و کمک‌های مردمی به منظور مشارکت در برگزاری اعتکاف در مساجد استان یزد ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پویش نذر اعتکاف با هدف جمع آوری نذورات و کمک‌های مردمی به منظور مشارکت در برگزاری اعتکاف در مساجد استان یزد ایجاد شده است. مردم می‌توانند با استفاده از بازوی جمع سپاری مالی، سهمی در برگزاری اعتکاف مساجد استان داشته باشید.

علاقه‌مندان به نشانی https://ble.ir/itikafmasajed_ir_yazd مراجعه کنند و در صورتی که کمک به اعتکاف مسجد خاصی را در نظر دارند، می‌توانند در توضیحات پرداخت قید کنند.