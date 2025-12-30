به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو افزود: تعامل دانشگاه و جهاد کشاورزی کلید چهاربرابری بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی پایدار همدان در سایه بحران آب است.

او تأکید کرد: دستیابی به امنیت غذایی پایدار در شرایط کاهش شدید منابع آبی و کاهش حجم آب قابل برنامه‌ریزی از ۱۳۰ به ۵۰ میلیارد مترمکعب، تنها با تقویت تعامل میان دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه اجرایی میسر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به ضرورت افزایش چهار برابری بهره‌وری آب، از رونمایی اورژانس کشاورزی با شماره ۳۱۶۰ به عنوان گامی ملی برای رسیدگی فوری به مشکلات کشاورزان خبر داد و بهره‌وری بالای گلخانه‌ها را الگویی موفق برای آینده دانست.

این مسئول تأکید کرد: سوابق همکاری با دانشگاه بوعلی از سال ۱۴۰۱ شامل برگزاری همایش‌های مشترک و امضای تفاهم‌نامه‌ها با دانشگاه صنعتی است که در این راستا طرح‌های تحقیقاتی نوآورانه از جمله استفاده از ضایعات کشاورزی مانند پوست سبز گردو در صنایع رنگ و حفاری چاه‌ها نام برد.