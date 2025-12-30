با تصمیم خیرخواهانه خانواده مرحوم «مهدی زریدوست» به اهدای عضو، دو کلیه زنده‌یاد به دو بیمار نیازمند پیوند زده شد و کبد وی نیز برای پیوند به شیراز منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این باره گفت: زنده یاد مهدی زریدوست، ۵۷ ساله اهل گیلان و ساکن جیرفت، دچار خونریزی مغزی شده بود.

دکتر شهراد تاج الدینی افزود: وی در تاریخ اول دی‌ماه در بیمارستان باهنر کرمان در بخش آی سی یو ۳ بیمارستان بستری شد.

وی افزود: متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های کادر درمان بیمارستان باهنر در تاریخ سوم دی، مرگ مغزی وی تایید شد و با نیک اندیشی خانواده وی، برداشت اعضای ایشان جهت اهدای عضو در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد.

تاج الدینی ادامه داد: پس از تایید مرگ مغزی و رضایت اهدای عضو از خانواده بیمار، در صبح روز جمعه پنجم دی‌ماه تحت عمل جراحی برداشت ارگان قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه بیان کرد: دو کلیه آن مرحوم نیز پنجم دی‌ماه برای پیوند به بیمارستان افضلی پور منتقل و به دو بیمار نیازمند پیوند زده شد.

دکتر تاج الدینی در پایان از زحمات و تلاش‌های کادر درمان، مسئول و هماهنگ کنندگان واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی، کادر جراحی، بیهوشی، دفتر پرستاری و سوپروایزری، کادر پرستاری بخش‌های آی سی یو۳ و اتاق عمل بیمارستان شهید باهنر، هماهنگ‌کنندگان پیوند کبد و کلیه، دفتر پرستاری و سوپروایزری، کادر پرستاری بخش پیوند کلیه، پزشکان فوق تخصصی جراحی پیوند کلیه، فوق تخصصی نفرولوژی، بیهوشی و کادر اطاق عمل بیمارستان افضلی پور و تمامی دست اندرکاران معاونت درمان قدردانی کرد.

به گفته معاون درمان دانشگاه، این عمل که توسط دکتر محمد شفیعی انجام شد، چهاردهمین اهدای عضو در سال جاری در کرمان است.