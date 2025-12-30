به‌دلیل شدت کولاک و نبود ایمنی کافی، محورهای زنجان–بیجار و زنجان–دندی–تخت سلیمان تا اطلاع ثانوی مسدود است.

مسدودی برخی محور‌های کوهستانی زنجان به‌ علت بارش برف و کولاک

مسدودی برخی محور‌های کوهستانی زنجان به‌ علت بارش برف و کولاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: تردد در محورهای کوهستانی استان به دلیل شرایط جوی حاکم، تنها با همراه داشتن زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

محمد محمدی افزود: در پی بارش شدید برف و وقوع کولاک مقطعی، تردد در راه‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر استان صرفاً با زنجیر چرخ انجام می‌شود و رانندگان باید تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.

وی با اشاره به انسداد برخی محورهای استان اظهار کرد: به‌دلیل شدت کولاک و نبود ایمنی کافی، محورهای شریانی زنجان–بیجار و زنجان–دندی–تخت سلیمان تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان از رانندگان خواست از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کرده و پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی پیگیری کنند.