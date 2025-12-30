پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد و مدیرکل آموزشوپرورش استان در دیدار مشترکی، تفاهمنامهای برای توسعه برنامههای آموزشی، امدادی و سلامت دانشآموزی امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد عشقی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد در حاشیه امضای این تفاهمنامه که به همراه معاون جوانان هلال احمر استان و مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان صورت گرفت، اظهار داشت: این همکاری با هدف افزایش تابآوری دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها در برابر مخاطرات و اجرای آموزشهای منظم در حوزه کمکهای اولیه، امداد و نجات و طرحهای دانشآموزی طراحی شده است. تلاش میکنیم مدارس را به کانونهای آماده و ایمن تبدیل کنیم.
محمد عشقی افزود: هلالاحمر متعهد است با تأمین مدرس، محتوای آموزشی تخصصی، طراحی مانورها و برگزاری دورههای بازآموزی، زمینه ارتقای مهارتهای عملی دانشآموزان و کارکنان مدارس را فراهم کند. همچنین استفاده از ظرفیتهای درمانی و توانبخشی هلالاحمر برای فرهنگیان و دانشآموزان تسهیل خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان یزد نیز با تاکید بر اهمیت این همکاری اظهار کرد: برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین، لازم است سلامت و آمادگی دانشآموزان را جدیتر دنبال کنیم. این تفاهمنامه فرصت ارزشمندی است تا با کمک هلالاحمر، آموزشهای کاربردی، مانورها، برنامههای پیشگیری و غربالگری سلامت را در مدارس توسعه دهیم.»
علی دهقان بهاءآبادی تصریح کرد: آموزشوپرورش با بهکارگیری ظرفیت مدارس، اردوگاهها و کادر آموزشی، اجرای دورهها، کارگاهها و برنامههای تربیتی و سلامتمحور را ساماندهی خواهد کرد تا نتایج این همکاری به صورت ملموس در مدارس دیده شود.
به موجب این تفاهمنامه، کمیتهای مشترک برای برنامهریزی، اجرا و ارزیابی طرحها تشکیل میشود و مصوبات آن پس از تأیید مدیران دو دستگاه لازمالاجرا خواهد بود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه «سهشنبههای هلالاحمری» اشاره کرد و گفت:این طرح فرصتی است تا هر هفته با حضور در صبحگاه مدارس، آموزشهای کوتاه، تمرینهای امدادی و فعالیتهای داوطلبانه را اجرا کنیم. هدف این است که فرهنگ ایمنی و مهارتهای کمکهای اولیه به یک عادت اجتماعی تبدیل شود و مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای انساندوستانه افزایش یابد.
در پایان مراسم امضای تفاهمنامه، مدیرعامل هلالاحمر با اهدای لوح تقدیر از تلاشها و همکاریهای معاونتهای پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش استان یزد قدردانی کرد.