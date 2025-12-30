پخش زنده
امروز: -
طرح کمربند سبز با مشارکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در لامرد و مهر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر پشتیبانی و مشاور مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب گفت: در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و با هدف حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، طرح «کمربند سبز» با مشارکت این مجتمع و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستانهای لامرد و مهر به مرحله اجرا درآمد.
میثم رفیعی افزود: این طرح در مرحله نخست، با خرید و کاشت ۲۰ هزار اصله نهال آغاز و به عنوان اقدامی موثر در راستای افزایش پوشش گیاهی، کاهش اثرات زیست محیطی و ارتقای فرهنگ صیانت از منابع طبیعی در منطقه اجرا میشود.
وی بیان کرد: مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، علاوه بر اجرای طرحهای عملیاتی مانند کمربند سبز، از انجمنهای زیست محیطی شهرستان نیز حمایت میکند.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.