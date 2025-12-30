به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. محمدامین توکلی‌زاده گفت: با مشارکت شهرداران مناطق، بیش از ۸۰ خودرو و گشت ویژه برای جمع‌آوری و ساماندهی افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر در سطح شهر اعزام شده‌اند.

توکلی‌زاده افزود: بازدید‌های عمومی از تمامی مراکز پیش از فصل پاییز انجام و نواقص برطرف شده و مراکز ما آماده پذیرش افراد بی‌خانمان هستند و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی در سطح شهر به ثبت نرسیده است.

وی تاکید کرد: از شهروندان عزیز تقاضا داریم در شب‌های سرد زمستان، در صورت مشاهده افراد بی‌خانمان، با شماره ۱۳۷ تماس گرفته و موضوع را به گشت‌های ما اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد و از بروز حوادث جلوگیری شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: این پویش صرفاً یک اقدام فصلی نیست، بلکه برنامه‌ای مستمر است که در طول سال ادامه دارد، اما در فصل زمستان با توجه به سرما، گشت‌ها و اقدامات حمایتی گسترده‌تر و با تمرکز ویژه در مناطق مختلف انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت پناهگاه‌ها گفت: ظرفیت ما در حال حاضر ۱۵۰۰ نفر است، اما در صورت نیاز، ظرفیت جدید ایجاد خواهد شد تا بتوانیم پاسخگوی افراد بی‌خانمان باشیم. تمامی اقدامات تحت نظارت قوه قضاییه و با همکاری سازمان‌های مربوطه انجام می‌شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: قرارگاه اجتماعی از بیش از چهار سال پیش آغاز به کار کرده و ثمرات آن شامل بهبود مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر است. گرچه آسیب اجتماعی همواره وجود دارد و هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد، اما امروز وضعیت تحت مدیریت کامل قرار دارد و با همکاری نهاد‌های مختلف و همکاران شهرداری، مسئولیت اجتماعی به خوبی انجام می‌شود.