به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اینکه شناسایی انشعابات غیرمجاز آب از اولویت‌های ما است اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۸۵۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که از این تعداد، ۶۷۰۰ انشعاب تا امروز ساماندهی و مجاز شده‌اند.



نورالدین نوریزدان افزود: از مجموع انشعابات ساماندهی شده، ۳۷۰۰ مورد در حوزه شهری و ۳۰۰۰ مورد در مناطق روستایی استان به وضعیت مجاز تبدیل شده‌اند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از شبکه آبی استان، تأکید کرد: این اقدام در راستای حفظ منابع آبی، کاهش هدررفت و ایجاد عدالت در توزیع آب بین مشترکان انجام شده است.



نوریزدان بیان کرد: روند شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی ادامه دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود برای جلوگیری از قطع انشعاب و پرداخت جریمه، نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند.



وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب لرستان آماده ارائه خدمات لازم برای فرایند مجازسازی انشعابات به شهروندان است.