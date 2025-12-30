با خارج شدن دو ایستگاه سنجش کیفیت هوای گرمسار و شاهرود از مدار اطلاع رسانی ، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص آلایندگی هوا در سایر شهرهای این استان قابل قبول و پاک است .

وضعیت قابل قبول کیفیت هوا در سمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کیفیت هوای شهرهای سمنان و ایوانکی امروز سه شنبه نهم دی ماه در وضعیت زرد «قابل قبول» و کیفیت هوای دامغان در وضعیت سبز « پاک » است.

دیروز سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص آلایندگی هوا در گرمسار را در وضعیت « ارغوانی» خطرناک اعلام کرد ولی ساعتی بعد اعلام شد این وضعیت به علت اختلال فنی در سنسور ایستگاه گرمسار رخ داده است .

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان اعلام کرد: وی افزود: ایستگاه گرمسار که در بیش از ۹۷ درصد روزهای امسال فعال بوده، اخیراً با اختلال فنی در یکی از سنسور‌ها مواجه شده و رفع ایراد آن در دست اقدام است.

محمدامین فرهنگ با بیان اینکه محدودیت‌های اعتباری و تحریم‌های بین‌المللی فرآیند تأمین، جایگزینی و به‌روزرسانی برخی قطعات را با تأخیر مواجه کرده است، افزود: این شرایط در برخی موارد موجب افزایش زمان تعمیرات یا ممکن نبودن تأمین فوری قطعات یدکی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نمایش داده نشدن اطلاعات یک ایستگاه در مقاطع زمانی مشخص، صرفاً ناشی از ملاحظات فنی، عملیاتی یا خرابی تجهیزات است و به هیچ عنوان به معنای نبود آلودگی هوا، پایش نشدن وضعیت کیفی هوا نیست .

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.