دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تازهترین نتایج رتبهبندی موضوعی شانگهای (GRAS) در سال ۲۰۲۵، موفق شد در رشته «بهداشت عمومی» رتبه دوم را پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نظام رتبهبندی شانگهای برای نهمین سال متوالی، رتبهبندی جهانی موضوعات دانشگاهی را منتشر کرده است. این رتبهبندی در سال ۲۰۲۵، عملکرد دانشگاههای جهان را در ۵۷ رشته موضوعی و در قالب پنج حوزه کلی شامل مهندسی، علوم طبیعی، علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده است. در این نظام، شاخصهای عینی دانشگاهی و دادههای معتبر بینالمللی برای سنجش جایگاه علمی مؤسسات آموزش عالی بهکار گرفته میشود.
در گزارش امسال، بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه از حدود ۱۰۰ کشور و منطقه در فهرست نهایی قرار گرفتند. دانشگاههای ایرانی نیز حضور قابلتوجهی داشتند و توانستند در ۳۵ رشته از مجموع ۵۷ رشته موضوعی این نظام رتبهبندی، در مجموع ۱۴۲ جایگاه را به خود اختصاص دهند.
در حوزه علوم پزشکی، رتبهبندی شانگهای رشتههایی از جمله پزشکی بالینی، بهداشت عمومی، دندانپزشکی و علوم دندانی، پرستاری، داروسازی و علوم دارویی و فناوری پزشکی را پوشش داده است. نتایج این بخش، حضور دانشگاههای برتر کشور در جمع دانشگاههای تراز اول دنیا را نشان میدهد.
در رشته بهداشت عمومی، ۹ دانشگاه علوم پزشکی کشور در میان برترینهای جهان قرار گرفتهاند که در این میان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان با کسب رتبه ۲۰۱ تا ۳۰۰ جهانی، پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در جایگاه دوم ملی ایستاده و بالاتر از دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، کرمانشاه، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز قرار گرفته است.