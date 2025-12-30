رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: اکنون ۲۳ محور شریانی و غیرشریانی کشور به دلیل شرایط نامساعد جوی، بارش سنگین برف و باران همچنین ریزش کوه مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت : برابر اعلام سازمان هواشناسی و گزارش‌های دریافتی از همکاران پلیس راه در سراسر کشور، از روز گذشته (دوشنبه ۸ دی) بیشتر مسیرهای منتهی به ۱۱ استان کشور بارش باران و برف گزارش شده و تردد در این محورها، به‌ویژه در مناطق مرتفع، فقط با همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی و استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به مهم‌ترین محورهای مسدود شده تصریح کرد: از جمله این مسیرها می‌توان به آزادراه هشت رود در استان آذربایجان شرقی، مسیر زنجان، محور مهاباد – بوکان در استان آذربایجان غربی، محور ایذه – شهرکرد در استان خوزستان و محور زنجان – بیجار در استان زنجان به دلیل ریزش کوه اشاره کرد.

سردار کرمی اسد ادامه داد: در استان کردستان مسیرهای سقز – دیواندره، سقز – بانه و بیجار – دیواندره جزو محورهایی هستند که در حال حاضر مسدود بوده و تردد در آنها امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر اینکه شرایط زمستانی امروز و روزهای آینده نیز در کشور تداوم خواهد داشت، گفت: از هموطنان درخواست می‌کنیم ضمن توجه جدی به هشدارها و توصیه‌های پلیس راه، از انجام سفرهای غیرضروری در این چند روز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیر چرخ، تجهیزات کامل زمستانی، اطمینان از سلامت سیستم گرمایشی، روشنایی و برف‌پاک‌کن خودرو از الزامات جدی سفرهای زمستانی است.

وی گفت: شب گذشته به دلیل شرایط جوی و نداشتن تسلط برخی رانندگان، در محورهای استان کردستان بیش از ۴۰۰ خودرو با مشکل مواجه شدند که با تلاش همکاران پلیس راه و سایر نیروهای امدادی، خدمات امدادرسانی لازم انجام و اسکان اضطراری برای این عزیزان فراهم شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد:از همه هم‌وطنان تقاضا داریم با رعایت توصیه‌های پلیس، پرهیز از رفتارهای مخاطره‌آمیز و مدیریت صحیح سفرهای زمستانی، ما را در تأمین ایمنی تردد در جاده‌های کشور یاری کنند.