پخش زنده
امروز: -
در نشستی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان از خادمان پیشکسوت و برگزیده نماز جمعه و یک نونهال نخبه قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این برنامه که در آستانه سالروز میلاد سراسر نور مولود کعبه، مولی الموحدین، امیرالمومنین(ع) و روز پدر، برگزار شد، امام جمعه همدان با اشاره به اهمیت نماز جمعه در روایات اسلامی، قدردانی از همه خادمان، فعالان و برگزارکنندگان نماز جمعه و گرامیداشت ۹ دی، روز بصیرت، گفت: تاکید پیامبر اسلام(ص) هم بر سخنرانی کوتاه در خطبهها و طولانی کردن نماز جمعه بوده است.
آیتالله شعبانی موثقی همچنین بر جذاب سازی اقامه نماز جمعه، پاکیزگی فضای برگزاری مراسم، تلاش برای تکمیل مصلی، حفظ جنبه معنوی نماز جمعه و کمتر شدن قرائت اعلامیه و اطلاعیهها قبل از نماز جمعه و بین نمازها، تکریم مردم و نمازگزاران و قدردانی از خدمتهای صادقانه خادمان نماز جمعه تأکید کرد.
پیام زمانی، مسئول روابط عمومی ستاد نماز جمعه همدان هم با اشاره به برگزاری ۲۷ نشست با ۵۶۰ مصوبه در این ستاد، گفت: برنامههای متنوعی برای نوجوانان و خادمان برگزار شده است.