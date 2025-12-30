به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ جودکی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در تحقیقی از فعالیت سه توزیع کننده مواد مخدر صنعتی در سطح شهرستان اراک مطلع و موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: در تحقیقات گسترده مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی سرانجام روز گذشته محل اختفای متهمان در اراک شناسایی و در عملیاتی هوشمندانه از سوی پلیس دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به کشف ۷۲ گرم شیشه و سه دستگاه توزین، از متهمان گفت: متهمان مواد مخدر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.