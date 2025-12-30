در آستانه سالروز میلاد با سعادت مولی الموحدین امیر مومنان حضرت علی بن ابیطالب هشتمین همایش ملی شعر پدر در فرهنگ سرای مهر کاشان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل کانون نشر فرهنگ اسلامی شهرستان کاشان گفت: از ۲۰۰ شعر ارسال شده به دبیرخانه این دوره از جشنواره با موضوع پدر از سراسر کشور ۱۰ شعر بر گزیده انتخاب شد.

عبدالرضا مدرس زاده افزود: در این همایش همچنین از ۱۵ پدر برگزیده و تاثیرگذار و نامدار منطقه فرهنگی کاشان در بخش‌های ایثار و شهادت، پزشکی، تربیت بدنی، استادی حوزه و دانشگاه، کارآفرینی و امور خیریه، ورزشی و صنعت تقدیر شد.

وی گفت: برپایی شب‌های شعر و شعرخوانی، تجلیل از پدران نمونه و ممتاز در شاخه‌های گوناگون، تجلیل و تکریم بزرگان و فرهیختگان فوت شده همراه با حضور دسته جمعی بر سر مزار نام آوران ادبی و فرهنگی و تجلیل از شاعران برتر از اهداف برگزاری این همایش بود.

رونمایی از دیوان استاد حاج سید حسن زیلو چیان شامل مثنوی، داستان‌های قرآنی و غزل از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

این دیوان را با ۱۷۶ صفحه و شمارگان هزار نسخه انتشارات مرسل چاپ و منتشر کرده است.