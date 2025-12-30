پخش زنده
امروز: -
تولید محتوای برای شبکههای اجتماعی منجر به سقوط دو بانوی جوان از ارتفاع در مشهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد گفت: دو بانوی حدوداً ۳۰ ساله، هنگام تولید محتوا در یک ساختمان نیمهساز از طبقه دوم به داخل چاله آسانسور سقوط کردند.
آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: این حادثه،در یک ساختمان شش طبقه واقع در بلوار اقدسیه رخ داد و این دو بانو، از ارتفاع طبقه دوم به عمق چاله آسانسور (منفی یک) سقوط کرده و مصدوم شدند.
وی گفت: بلافاصله تیمهای نجات ایستگاههای ۳۰ و ۷ به محل اعزام و پس از انجام عملیات پیچیده نجات، این دو نفر مصدوم به سطح منتقل و تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ شدند.