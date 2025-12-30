پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنوردگفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۳۵ تن بذر اصلاح شده گندم دیم، ۶۵ تن بذر اصلاح شده گندم آبی و ۱۰ تن بذر اصلاح شده جو دیم بین کشاورزان شهرستان بجنورد توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مظفری گفت: سطح زیر کشت غلات در سال زراعی جاری در شهرستان بجنورد شامل ۴۶۰۰ هکتار گندم آبی، ۱۰۲۰۰ هکتار گندم دیم، ۱۴۶۰ هکتار جو آبی، ۲۵۰۰ هکتار جو دیم بوده و همچنین مساحت ۳۵ هکتار کلزا آبی کشت شده است.
وی افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون ۳۶۵۰ تن کود اوره، ۲۵۷ تن کود فسفاته و ۳۸۰ تن کود پتاسه در بین کشاورزان توزیع شده است.
مظفری ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون گلخانههای شهرستان به میزان ۲.۵ هکتار افزایش سطح داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد درباره تأمین انرژی و سوخت نیز بیان کرد: در ۹ ماهه سال حدود شش میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت در اختیار بخش کشاورزی شهرستان قرار گرفته است.
مظفری خاطر نشان کرد: جمع تسهیلات تبصره ۱۸ معرفی شده به بانک عامل ۳۱ فقره به مبلغ ۷۹۵۶۸۴ میلیون ریال بوده که طی آخرین گزارش ۷ دیماه سال جاری از این میزان مبلغ ۳۸۴۰۲۸ میلیون ریال پرداخت شده است.
وی گفت: تسهیلات پرواربندی شهرستان بجنورد در ۴ مرحله به تعداد ۱۰۷ فقره و مبلغ ۸۷۲هزار و ۳۴۰ میلیون ریال به بانک کشاورزی معرفی شده که از این میزان تعداد ۴۷ فقره پرونده به مبلغ ۲۹۰هزار و ۳۱۶ میلیون ریال پرداخت شده است.
مظفری افزود: در بخش تسهیلات مشاغل خانگی اعتبار مصوب شهرستان ۹۳۰۰۰ میلیون ریال بوده که تعداد ۶۱ فقره پرونده به مبلغ ۱۰۲۷۸۰ میلیون ریال به معاونتهای تخصصی معرفی شده است.
وی ادامه داد: برش خط اعتباری مکانیزاسیون شهرستان بجنورد مبلغ ۱۵۴۱۶۹ میلیون ریال بوده که از این میزان تعداد ۲۴ فقره پرونده به مبلغ ۹۱۳۸۱ میلیون ریال پرداخت گردیده و ۳۰ فقره پرونده به مبلغ ۵۷۳۱۳ میلیون ریال در سامانه سیتا بانک کشاورزی در انتظار میباشد.