به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: صبح امروز سه شنبه، مه آلودگی دید افقی رانندگان را در برخی از این جاده‌ها محدود کرده است.

یوسف بنی اسدی افزود: هم اینک جاده‌های اصلی و فرعی شهرستان فریمان، مه آلود و دید افقی رانندگان به دلیل وجود مه غلیظ در بزرگراه باغچه - تربت حیدریه و جاده‌های تربت حیدریه - رشتخوار و فریمان- تربت جام، محدود است.

او بیان کرد: براساس اعلام هواشناسی بارش برف از عصر امروز، در جاده‌های مختلف استان به ویژه در مناطق کوهستانی آغاز می‌شود و رانندگان قبل از تردد در محورها، از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.