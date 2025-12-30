پخش زنده
امروز: -
پدید مه گرفتگی، تردد در برخی جادههای اصلی و فرعی خراسان رضوی را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: صبح امروز سه شنبه، مه آلودگی دید افقی رانندگان را در برخی از این جادهها محدود کرده است.
یوسف بنی اسدی افزود: هم اینک جادههای اصلی و فرعی شهرستان فریمان، مه آلود و دید افقی رانندگان به دلیل وجود مه غلیظ در بزرگراه باغچه - تربت حیدریه و جادههای تربت حیدریه - رشتخوار و فریمان- تربت جام، محدود است.
او بیان کرد: براساس اعلام هواشناسی بارش برف از عصر امروز، در جادههای مختلف استان به ویژه در مناطق کوهستانی آغاز میشود و رانندگان قبل از تردد در محورها، از وضعیت راهها مطلع شوند.