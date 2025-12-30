پخش زنده
امروز: -
بر اثر فروریختن معدن طلا در استان بدخشان در شمال شرق افغانستان ۳ معدنچی جان خود را از دست دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ حیاتالله محسن فرماندار شهرستان "کشم" استان بدخشان اعلام کرد: این حادثه روز گذشته در روستای "گنبد" از توابع شهرستان کشم بدخشان به وقوع پیوست که بر اثر آن ۳ کارگر معدن جان باختند.
وی افزود: بررسیهای ابتدایی انجام شده است و چنین رویدادهایی معمولا بهدلیل نبود امکانات ایمنی، کار در نقاط ناامن و شرایط نامناسب فعالیت در محلهای شستشوی طلا رخ میدهد.
بدخشان که از مناطق کوهستانی افغانستان است، معادن طلا زیادی دارد و قبل از این نیز حوادث مشابه زیادی در معادن طلا بدخشان به وقوع پیوسته است.