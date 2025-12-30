به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ حیات‌الله محسن فرماندار شهرستان "کشم" استان بدخشان اعلام کرد: این حادثه روز گذشته در روستای "گنبد" از توابع شهرستان کشم بدخشان به وقوع پیوست که بر اثر آن ۳ کارگر معدن جان باختند.

وی افزود: بررسی‌های ابتدایی انجام شده است و چنین رویدادهایی معمولا به‌دلیل نبود امکانات ایمنی، کار در نقاط ناامن و شرایط نامناسب فعالیت در محل‌های شستشوی طلا رخ می‌دهد.

بدخشان که از مناطق کوهستانی افغانستان است، معادن طلا زیادی دارد و قبل از این نیز حوادث مشابه زیادی در معادن طلا بدخشان به وقوع پیوسته است.